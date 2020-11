Taylor Swift face valuri pe Disney+: cel mai vândut album din 2020, online

Într-o perioadă în care serviciile de streaming sunt mai multe ca niciodată, Disney+ încearcă să facă valuri prin adăugarea unor vedete importante în portofoliu.

Netflix, Amazon PrimeVideo și HBO au neglijat destul de mult zona concertelor în format streaming. Nici când vine vorba de piese de teatru sau musicaluri, mari giganți din acest domeniu nu s-au implicat foarte mult. Alternativa vine de la Disney, iar această tactică are mari șanse să dea rezultate, mai ales dacă dacă aduci ”în curte” nume puternice.

La aproximativ jumătate de an după ce îndrăgitul musical Hamilton a ajuns pe Disney+, Taylor Swift a filmat un concert cu noul său album, Folklore.

Lung metrajul de aproximativ o oră și jumătate, pe lângă faptul că te ajută să o vezi pe artistă interpretând melodiile de pe cel mai bine vândut album din 2020, include și câteva cuvinte despre modul în care a rezistat artista în pandemie, cum a colaborat de la distanță cu producătorii și, în final, cum a ajuns la fiecare piesă de pe album.

Dintr-un punct de vedere, evenimentul virtual este menit ca un cadou pentru fanii lui Taylor Swift din SUA care sărbătoresc Ziua Recunoștinței în această săptămână. Concertul este prezentat ca fiind o reprezentare intimă a tuturor pieselor de pe cel mai recent album al artistei. Show-ul este intitulat Folklor: The Long Pond Studio Sessions, este regizat de Taylor Swift și a fost filmat la studioul cu același nume în apropiere de New York în luna septembrie a acestui an. Concertul înregistrat a marcat prima interacțiune față în față cu colaboratorii cu care a realizat întregul album de la distanță.

Well it’s 11/24 and 24-11=13 so I’ve got an announcement ? You haven’t seen this film before ✨ folklore: the long pond studio sessions will be out tonight at midnight PST on @DisneyPlus! #folkloreOnDisneyPlus pic.twitter.com/BTWSRM0yaI

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 24, 2020