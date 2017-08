Taylor Swift a depășit toate recordurile de pe YouTube, dar a înșelat sistemul

Taylor Swift este una dintre cele mai populare vedete ale momentului, dar nu se aștepta nimeni să depășească recordul stabilit de Adele cu Hello.

În doar 24 de ore pe YouTube, noul clip al lui Taylor Swift pentru prima melodie de pe viitorul album a reușit să strângă 31 de milioane de vizualizări. Nici o melodie nu a mai atins această performanță până la această oră. Recordul anterior a fost deținut de Adele cu melodia Hello lansată în urmă cu aproximativ un an. Performanța înregistrată de acel clip a fost de 27,7 milioane de vizualizări în prima zi de disponibilitate.

Melodia Look What You Made Me Do a fost lansată original joia trecută, dar acea versiune includea doar un clip animat pentru evidențierea versurilor. Ieri s-a publicat un video clip complet, realizat în același stil opulent precum alte videoclipuri din ultimii ani ale artistei. Dacă va continua ritmul vizualizărilor, clipul disponibil mai sus are mari șanse să detroneze Despacito ca fiind cea mai vizionată melodie de pe YouTube. Nu de alta, dar fanii au un motiv în plus să genereze vizualizări.

Dintr-un punct de vedere, recordul stabilit de noua piesă a lui Taylor Swift este unul artificial. Vizualizările nu sunt false, dar fanii sunt motivați să se uite la Look What You Made Me Do de mai multe ori pe zi datorită unui parteneriat al artistei cu compania TicketMaster. Întregul mecanism este detaliat în clipul de mai jos, dar ideea de bază este destul de simplă.

Dacă te uiți la noul videoclip de mai multe ori pe zi, respectivele vizualizări sunt contorizate și căștigi statutul de fan adevărat. Astfel, ai șanse mai mari să cumperi biletele la concertele artistei și să te numeri printre primii care vor cumpăra albumul. Partajările pe Facebook, Instagram și alte rețele sociale te avantajează de asemenea să cumperi bilete și să achiziționezi iminentul album Reputation ce va fi disponibil începând cu 10 noiembrie.