Bitdefender s-a pregătit pentru actualele amenințări cibernetice și răspunsul este un router Wi-Fi minimalist care face o magie: filtrează internetul ca să navighezi mai liniștit.

Bitdefender Box e o creație românească. A fost conceput în București, de-o companie din România, și cea mai nouă versiune este produsă în Satu Mare. Este un răspuns la o întrebare pe care sigur ți-ai pus-o până acum: „dacă îmi pun în casă tot felul de gadgeturi inteligente, conectate la internet, cine le va proteja de atacuri cibernetice?”. Ei bine, într-un astfel de scenariu se încadrează cel mai bine Bitdefender Box.

În esență, Box este mai mult decât un router Wi-Fi. În el intră cablul de internet și din el pornește internet wireless filtrat, astfel încât în dispozitivele tale să nu ajungă viruși sau ochii celor mai curioși dintre infractorii cibernetici.

Odată conectat la rețea, Bitdefender Box protejează de eventualele atacuri și amenințări cibernetice tot ce are nevoie de internet: de la calculator și laptop până la telefon, frigider inteligent și chiar becuri. Mai poți pune pe listă televizorul inteligent, sistemul video de monitorizare a casei sau chiar centrala termică.

În interviul publicat de PLAYTECH în 2015 despre ce-i Box, a fost numit „revoluția securității informatice”. După ce ți-am prezentat scenariul de mai sus probabil că-ți spui că noi n-avem utilizatori atât de pasionați de smart homes și smart gadgets.

Poate că încă nu, comparativ cu piața Statelor Unite ale Americii, unde numărul mediu sare de 10 și unii utilizatori ajung la câteva zeci de dispozitive. Dar cum prețul cel mai mic este încă un criteriu important de cumpărare în România, chiar și când vine vorba de dispozitive smart, ne putem găsi în situația de a ne aduce de bunăvoie în casă gadgeturi pline de vulnerabilități, deci deloc smart la capitolul securitate. De asta am testat Bitdefender Box, ca să știi de ce ar fi bun și la ce ar fi util.

Cum instalezi Bitdefender Box și ce ai în pachet

Pachetul Bitdefender Box e destul de compact. Cea mai mare parte o ocupă dispozitivul propriu-zis și e cam cât o sticlă de suc la un litru. În pachet ai cablul de alimentare și un cablu de rețea pentru conexiunea cu un router deja instalat sau cu un computer. Sigur, mai este un pliant cu instrucțiuni, intuitive și ușor de urmat.

Ca specificații, Bitdefender Box are un procesor cu două nuclee la 1,2 GHz, 1 GB de memorie RAM și 4 GB de spațiu de stocare. Are și un LED ca să știi când e alimentat și funcționează. Pe partea wireless conectivitatea este în bandă 2,4 GHz sau 5 GHz. Per total, așa arată și se prezintă ceea ce Bitdefender numește „hub de securitate cibernetică pentru casele inteligente”.

Ca să instalezi routerul ai nevoie să instalezi pe iPhone sau Android aplicația Bitdefender Central. Pe telefon te conectezi la router, apare între rețelele Wi-Fi disponibile, apoi conectezi cablul de internet. În cazul în care ai router de la furnizorul de internet (exemplu: router preinstalat pentru conexiune prin fibră optică) trebuie să alegi în aplicație că deja ai așa ceva. Te conectezi la rețeaua Wi-Fi și ai opțiunea să o clonezi ca dispozitivele tale să se conecteze la internet prin Box.

După toți acești pași de început ajungi la ceea ce contează cu adevărat: folosirea propriu-zisă.

Aplicația din care controlezi tot ce se întâmplă cu internetul tău

Din aplicația Central prin care ai configurat Box vei monitoriza apoi tot ce trece prin internetul din casa ta. O mențiune mai trebuie făcută însă înainte de-a trece la modul în care funcționează Box. Dacă alegi să conectezi dispozitivul Bitdefender la internet, apoi din el să mai conectezi un alt router din care să dai internet în toată casa, Box nu va „vedea” decât acel router terț, nu toate dispozitivele. E o chestiune de preferințe, dar limitezi, cumva, capacitatea. Securitatea rămâne însă în picioare.

După ce ai terminat toată configurarea, acel LED de pe Box se face albastru. În situații critice devine roșu, ca să știi că ai o problemă. Pas cu pas, odată ce conectezi dispozitivele la Box, acestea sunt monitorizate și sunt oprite amenințările informatice înainte să ajungă la ele.

Aplicația Central mai e importantă și pentru că aceasta îți livrează notificări despre ce dispozitiv nou s-a conectat la rețea, când sunt făcute descărcări mari prin rețea, dar și când trebuie să fii informat despre ce mai fac copiii pe dispozitivele lor. Da, există opțiunea Parental Control și poți monitoriza destul de bine ce instalează, ce șterg, dar și ce amenințări ar putea fi pe dispozitivele copiilor (sau ale familiei, dacă ai acest tip de acces la toate).

Atât pentru părinți, cât și pentru ceilalți oameni care vor în anumite momente să oprească internetul, mai există și opțiunea de-a pune pauză conexiunii. Nu e o funcționalitate pe care eu să o fi exploatat, dar cu siguranță vor fi părinți care vor apela la ea (sper că nu mai des decât ar trebui).

Aplicația poate fi folosită și pe web, ca să nu depinzi doar de telefon sau tabletă.

Un meniu extrem de important în Bitdefender Central este cel denumit „Dispozitive”. Acolo sunt toate cele pe care Box le are sub supraveghere. Pot fi scanate de vulnerabilități, pot fi localizate (pe Android doar), ba chiar poți instala pe ele atât soluția de securitate Bitdefender Total Security 2019, cât și Parental Control.

Din aceeași aplicație, dacă ești interesat de zona asta, poți seta manual IP-uri și poți redirecționa porturile de rețea, ba chiar și masca rețeaua și poți adăuga până la cinci DNS-uri. În viitor, zona asta de libertate de modificare a setărilor va fi și mai dezvoltată.

Ce înseamnă să ai acces, via internet, la dispozitivele din casă

Poate că, în primă fază, ți se pare ciudat să poți controla atât de bine diversele dispozitive din rețeaua ta. Nu trebuie s-o faci cu fiecare în parte, dar sunt scenarii în care o așa libertate e necesară. De exemplu, dacă ai avea o încuietoare inteligentă la ușă, îi poți verifica oricând starea, chiar și din vacanțe. De asemenea, poți verifica și dacă sistemul de supraveghere e activ sau dacă există vreo problemă de natură cibernetică.

Un lucru care s-ar putea să fie deranjant pentru cei mai mulți utilizatori care nu-s obișnuiți e suma considerabilă de notificări. Cele mai multe sunt de informare despre cine s-a mai conectat la rețea sau care mai e starea dispozitivelor. Sigur, când e ceva serios, vei ști. Aici e și un aspect de familiarizare cu mecanismul de funcționare ca să știi ce ignori și ce nu.

În altă ordine de idei, există și profiluri de utilizatori, iar în cazul acesta e vorba de-o separare a dispozitivelor în categorii. Astfel, administrarea lor e mai facilă. Bitdefender va actualiza produsul în viitor cu mai multe funcționalități în zona de management pentru cei care vor să controleze și mai bine cine, cum și de pe ce se conectează.

Pentru cine e un astfel de hub de securitate

Bitdefender Box trebuie gândit din punctul de vedere al unui utilizator obișnuit. Sigur, sunt câțiva care ar dori și mai multe opțiuni, dar publicul țintă, așa cum am remarcat eu că ar putea fi încă de când am aflat de produs, sunt cei care au trecut la smartphone, au internet wireless în casă și nu vor să-și facă griji cu privire la viruși și chiar amenințări de tip ransomware.

Acest hub nu-i un răspuns la vulnerabilitățile clasice, cum ar fi un virus care îți șterge fișierele, ci e, în primul rând, potrivit pentru virușii care criptează date și cer bani sau cei care folosesc accesul la telefon pentru a genera bani pentru hackeri. Nu în ultimul rând, internetul lucrurilor cu tot felul de gadgeturi conectate e spectaculos și, de multe ori, util, doar că nu-i atât de securizat. E un mediu în dezvoltare și până când îl vom considera matur mai trec ceva ani.

Bitdefender Box e acum la a doua generație. Arată fizic mai bine, oferă mai multe opțiuni și, ca un avantaj considerabil, nu-i fabricat în China cu toate problemele care ar putea deriva din așa ceva. Nu-i un dispozitiv care să-ți schimbe viața, e mai degrabă unul care să elimine niște griji pe care n-ar trebui să le ai de la bun început.

Produsul vine și cu o licență Total Security pe un an care protejează un număr nelimitat de dispozitive tradiționale, atât laptopuri și tablete, cât și telefoane, fie că sunt Windows, iOS sau Android, dar și modulul de Parental Control.

Per total, poți vizualiza Bitdefender Box ca un fel de zid al „cetății” în spatele căruia să te simți mai în siguranță. Pe măsură ce l-am folosit însă am remarcat că, la fel ca în cazul soluției de securitate Total Security, nu mai vorbim de amenințări cibernetice clasice și nici de „gardieni” clasici.

Se prea poate ca abia acum să asistăm la o familiarizare a utilizatorilor obișnuiți cu conceptul de securitate cibernetică. În acest caz, să fii early adopter nu-i deloc rău.