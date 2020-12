Surpriza fără precedent de la Lidl. Toți clientii trebuie să știe că se întâmplă în România

Lidl a dominat piața de retail anul acesta. Retailerul german a avut un plan pe anul 2020, dar s-a autodepășit, oferindu-le clienților săi din România produse de calitate în aproape toată țara.

Lidl a inaugurat anul acesta de două ori mai multe magazine decât minimul anunțat initial. Discounterul german Lidl, parte a grupului Lidl & Schwarz, va ajunge la final de an la 289 de unități la nivel național, în anul cu cea mai mare expansiune din ultima perioadă.

Au adăugat rețelei 33 de noi unități, aproape dubu față de numărul minim de magazine noi pe care le anunțaseră la început de an ca fiind bugetate.

Chiar dacă a fost un an greu, în ciuda pandemiei, Lidl a investit anul acesta și mai mult în extinderea rețelei de magazine. Potrivit datelor Economica, la finalul acestui an, compania va ajunge la o rețea de 289 de supermarketuri, față de 261 la finalul lui 2019 (plus 28).

Bilanțul la sfârșit de an este mai mare decât preconiza Lidl

Practic, din datele companiei, în acest an calendaristic Lidl va adăuga rețelei 33 de magazine, 5 fiind relocări, la Târgoviște, Mioveni, Gherla, Luduș și Codlea. Ultima inaugurare va avea loc pe 21 decembrie, la Oravița, în vreme ce în data de 17 decembrie vor mai fi inaugurate trei supermarketuri la Alba Iulia, Brăila și Focșani.

De asemenea, în data de 3 și respectiv 10 decembrie, rețelei s-au mai adăugat alte 3 magazine, ceea ce înseamnă că , numai în decembrie, retailerul taie în total 7 unități.

La începutul pandemiei de coronavirus, Lidl anunța pentru acest an investiții de un miliard de lei și cel puțin 15 inaugurări bugetate. Unitățile sunt standardizate, au în jur de 1.300 de metri pătrați fiecare, 90-150 de locuri de parcare și presupun angajarea unui număr de aproximativ 20 de salariați.

În plus, noile unități dispun în parcări de stație de încărcare pentru automobilele electrice. Totodată, Lidl optimizează constant formatul magazinelor, astfel încât să aibă un impact cât mai redus asupra mediului, dar și pentru îmbunătățirea experienței de cumpărături.

În prezent, Lidl are aproximativ 310.000 de angajați, dintre care peste 8000 în România.