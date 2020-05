Simona Halep se antrenează ”inteligent” și e monitorizată de la distanță: ce gadgeturi folosește

Pentru că nu-și permite să stea nemișcată pe parcursul câtorva luni, Simona Halep a început să se antreneze cu ajutorul antrenorului aflat la o distanță de mii de kilometri. Pentru facilitarea comunicării, folosește un gadget foarte avansat.

În timp ce tu poate ai trecut prin izolare fără nicio sesiune de efort fizic, Simona Halep nu-și permite acest lux. Ea lucrează constant în confortul căminului și urmează o serie de antrenamente mai mult sau mai puțin complexe. Cel mai important este însă că nu le face de capul ei.

În schimb, chiar dacă Darren Cahill și Artemon Apostu-Efremov sunt în Australia, au găsit o metodă prin care să-i ofere un feedback constructiv Simonei în timp real. Anunțul pe marginea acestui subiect a fost făcut printr-o postare pe Twitter de către Cahill.

Practic, Darren Cahill i-a trimis Simonei Halep un sistem de supraveghere destul de avansat, special pentru imortalizarea sesiunilor sportive. Acesta este intitulat SmartCourt Go de la PlaySight. Unii fac referire la el ca fiind PlaySight Go, din cauza faptului că portofoliul de produse al producătorului nu este unul foarte diversificat.

Darren Cahill se află la reşedinţa sa din Adelaide, însă datorită sistemului PlaySight GO va monitoriza pregătirea Simonei. Acest sistem se bazează pe inteligenţa artificială. „Abia aştept să folosim noul sistem PlaySight GO. Îi trimitem Simonei Halep un sistem PlaySight GO în România pentru a urmări, alături de Arti, sesiunile de antrenamente. Conectăm sportul prin tehnologie pentru a face lumea mai mică şi mai bună”, a postat Darren Cahill, pe Twitter, potrivit Mediafax.

Pe site-ul producătorului, PlaySight Go este descris ca fiind mult mai elaborat decât un sistem banal de streaming online. Nu are nevoie de cabluri, o structură rețelistică complexă sau alte detalii tehnice. În plus, este foarte mobil. Cel mai mare avantaj pentru care Darren Cahill a ales această platformă are însă legătură cu opțiunile avansate de înregistrare a conversațiilor.