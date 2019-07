FaceApp face vedetele greu de recunoscut: Esca, Smiley, Măruță la „bătrânețe”

FaceApp e o aplicație prin care poți schimba înfățișarea unei persoane. Recent, a devenit virală pe Facebook când oamenii au „îmbătrânit” cu ea. Așa că am luat-o la o tură și nu oricum. Am trecut prin ea unele dintre cele mai cunoscute vedete din România. Am evitat politicienii, dar am mers către toate nivelurile. Astfel, de la Andreea Esca la Smiley și de la Ștefan Bănică la Dan Bursuc, am acoperit toate gusturile.

Aplicația FaceApp e printre noi de mai bine de doi ani. În 2017, era folosită pentru a schimba radical fețele oamenilor, nu doar pentru a-i întineri. S-a remarcat cu zâmbete artificiale pe care le putea pune pe fețele oamenilor.

Aplicația FaceApp era disponibilă la început doar pentru iOS. Între timp, e și pentru Android, ca să nu te simți exclus. FaceApp folosește inteligența artificială și rețele neurale ca să modifice atât de mult o poză. E similar cu ce făcea Prisma. Aceasta din urmă aplica un efect de tablou peste poze.

FaceApp cu vedete din România: cum arată celebritățile după ce-au fost „îmbătrânite”

După cum vezi din aceste imagini, transformările sunt pe alocuri radicale. Cum era și de așteptat de la o aplicație care promite că îți schimbă poza din prezent cu ceva din viitor. Aproximativ. Altfel, efectul e destul de bun în majoritatea cazurilor.

Ai putea crede, poate, că a fost un pic albit Cabral. Nu știu cât mai e aplicația de rasistă, dar a fost o problemă la început. FaceApp putea schimba și culoarea pielii, făcând negrii să pară europeni, însă, după multe critici și acuzații legate de rasism, ea a fost îndepărtată.

Ce probleme există cu aplicația și de ce e implicată Rusia

Încă din 2017, experți în securitate cibernetică au avertizat că aplicația nu-i foarte bună și a fost gândită pentru cu totul alt scop. Pe scurt, aplicația FaceApp ar avea acces la mult mai multe informații despre tine decât ai crede. Nu e foarte clar ce se întâmplă cu datele tale, dar cert e că politica de confidențialitate a aplicației nu e tocmai de partea ta. Astfel, odată ce bifezi că ești de acord cu aceasta, creatorii aplicației pot face cam orice cu datele tale.

Chiar dacă ți se pare amuzant și ai vrea să încerci, poate te gândești mai bine. Nu obții mare lucru, dar ai putea fi parte la un joc mai mare. Cea mai mare problemă e că ne-am putea trezi în același punct ca după Cambridge Analytica și Facebook.