A „prevăzut” acest serial Netflix din 2018 criza de acum? Nu, iar explicația e simplă

Un episod dintr-un serial coreean de pe Netflix pare că a prevăzut pandemia cu care ne confruntăm în prezent, însă lucrurile stau puțin altfel.

My Secret Terrius este un serial coreean. Recent, pe social media, multă lume a ajuns la concluzia că serialul, apărut în 2018, ar fi prevăzut pandemia de coronavirus de acum. Totuși, lucrurile nu stau tocmai așa, oricât de mare ar putea părea coincidența.

Dacă urmărești acest fragment din acest serial coreean de pe Netflix, poți vedea că, în 2018, personajele menționează o epidemie de coronavirus care afectează populația.

This is crazy . If you are home , go on Netflix now ……. Type “My Secret Terrius” and go to season -1 and episode 10 and move straight to 53 minutes point ! (P.S. this season was made in 2018 and we are in 2020) . This is shocking 😡😡😡 was it a plan ?? pic.twitter.com/KqTZwA1IO2

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) March 26, 2020