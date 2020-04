Pământul trece printr-un fenomen care afectează direct detectarea cutremurelor

Pe măsură ce tot mai multe țări din lume apelează la limitarea deplasării, Pământul trece printr-un fenomen nou. Seismologicii spun că acum pot identifica mai ușor activitatea prin care trece planeta.

Limitarea deplasării a venit atât cu reducerea traficului, cât și cu închiderea mai multor fabrici. Pe acest fond de controlare a limitării răspândirii virusului, seismologii anunță că activitatea seismică a Pământului poate fi urmărită mai ușor. Asta pentru că zgomotul generat de activitatea oamenilor nu mai e atât de intensă și, implicit, seismografele pot capta mai ușor activitatea Pământului.

Thomas Lecocq, geolog și seismolog la Observatorul Regal din Belgia, a observat printre primii acest fenomen prin care trece Pământul. Bruxelles, de exemplu, are cu 30% până la 50% mai puțin zgomot ambiental produs de oameni. Scăderea a fost remarcată în momentul în care țara a închis școlile și numeroase afaceri și-au sistat activitatea.

Lecocq a explicat că această reducere a zgomotului produs de oameni are rezultat direct în cum funcționează seismografele. Acum, acestea pot detecta și cutremurele de intensitate mai mică.

În caz că te întrebi de ce e relevantă cercetarea din Bruxelles, ei bine, pentru că, în mod obișnuit, centrele de detectare a cutremurelor sunt în afara orașelor. Asta tocmai pentru ca zgomotul cotidian să nu interfereze cu ele.

Dar în Bruxelles centrul seismic a fost construit în urmă cu un secol și orașul s-a extins pe lângă el. Fix această particularitate a dus la identificarea acestui fenomen.

În mod obișnuit, seismologii din Beglia foloseau, ca punct de control, o altă monitorizare care prelua semnale direct din scoarța Pământului. Însă, odată cu reducerea zgomotului produs de oameni, centrul din Bruxelles poate detecta aproape la fel de bine ca punctul de control.

Fenomenul a fost observat și în Londra. Aceste date ne arată, pe de o parte, că izolarea funcționează și e respectată, și, pe de altă parte, ar putea fi folosite ca alt mijloc de monitorizare.

How the seismic noise on our little @raspishake seismometer running in West London (Twickenham) has been affected by the #covid19UK lockdown. This is a month of data for station R091F. The average noise levels are down reflecting fewer trains, buses and cars. pic.twitter.com/WmJLmAO18k

— Paula Koelemeijer (@seismo_koel) March 31, 2020