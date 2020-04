Cum ar putea Google să fie cea mai importantă armă în lupta cu pandemia

E clar deja că Google are o serie de utilități în viața noastră de zi cu zi, iar unul dintre cele mai folositoare aspecte are legătură cu pandemia cu care ne confruntăm.

Virusurile sunt periculoase dintr-o serie lungă motive. Pe listă avem și faptul că, de fapt, nu știi niciodată de unde sau de la cine ai putea contracta un virus. La fel este și cazul SARS-CoV-2. De asta îți dai seama și dacă iei în considerare faptul că cea mai eficientă măsură de protecție o reprezintă distanțarea socială. Astfel, prin evitarea contactului cu alte persoane, poți evita cel mai bine îmbolnăvirea.

În regiuni, nu există suficiente date care să-ți arate exact situația. Aici ar putea interveni serviciile oferite de Google, care te pot ajuta să identifici posibilele zone în care epidemia este mai extinsă decât arată datele oficiale, de fapt. Numărul de cazuri nu e tocmai ușor de stabilit, inclusiv în România. Unul dintre motive este și o cantitate prea mică de teste, pentru a-i putea pe toți cei care au simptome sau au intrat în contact cu persoane infectate cu coronavirus.

Cum poți folosi Google ca să-ți dai seama de gravitatea situației

În sfârșit, obiceiul oamenilor de a căuta mai întâi pe internet simptomele pe care le au, înainte să meargă (sau nu) la medic, ar putea fi de folos.

Unul dintre simptomele pe care persoanele infectate cu noul coronavirus îl au este lipsa de gust. Recent, noi dovezi arată și că acestea experimentează, de asemenea, un nivel redus al simțului mirosului. Potrivit estimărilor, între 30% și 60% dintre cei infectați au acest simptom.

În Statele Unite, în ultima săptămână, căutările pe Google ale expresiei „Nu am miros” au fost cele mai ridicate în statele cu cele mai multe cazuri de COVID-19: New York, New Jersey, Louisiana și Michigan. De fapt, căutările legate de pierderea mirosului în această perioadă se potrivesc aproape perfect cu creșterea numărului de cazuri la nivel de stat.

Un cercetător din cadrul University College London a arătat că există o legătură strânsă între căutările de pe internet ale simptomelor și numărul de cazuri din realitate. Astfel, pentru că aceste căutări se corelează atât de puternic cu ratele de prevalență ale bolii în anumite părți ale lumii cu o capacitate bună de testare, putem folosi aceste căutări pentru a încerca să identificăm acele locuri în care multe cazuri pozitive de COVID-19 au fost ratate. Totul cu ajutorul căutărilor de pe Google.

Să luăm exemplul statului Ecuador. Deși această țară are cam cele mai multe cazuri de coronavirus din America de Sud, situația este mult mai puțin gravă decât cea din SUA, Iran sau cea mai mare parte a Europei. Totuși, căutările de pe internet pentru expresii precum „nu am miros” sunt de aproximativ zece ori mai multe decât sunt în Spania, de exemplu. De asemenea, Ecuador a înregistrat aproximativ de vreo zece ori mai puține cazuri de COVID-19 decât statul european. În plus, statul sud-american se află în top și în ceea ce privește alte simptome ale bolii, precum febră, frisoane sau diaree.

Astfel, potrivit acestor date, situația din Ecuador ar fi, de fapt, mai gravă decât o arată cifrele oficiale oferite de autorități.