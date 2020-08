Schimbarea Facebook pe care ai evitat-o, obligatorie, peste noapte: ce trebuie să știi

Cei de la Facebook se chinuie de mult timp să-ți forțeze pe web tranziția către o nouă interfață. Inevitabilul s-a petrecut aseară, când foarte mulți utilizatori din România au primit notificarea de mai jos.

S-ar putea să fi trecut aproximativ șase luni de când cei de la Facebook au început să testeze o nouă interfață pentru versiunea web a rețelei sociale. Este vorba de schimbări care afectează persoanele ce folosesc Facebook-ul în browser, pe laptop sau desktop.

În prima fază, schimbarea radicală de interfață a fost promovată ca un mod de a beneficia de interfața întunecată. Acest detaliu vizual a fost adoptat în diferite colțuri ale internetului și de către diferiți dezvoltatori cu scopul de a oferi o experiență de utilizare mai odihnitoare pentru ochi. Asta nu reprezintă neapărat un lucru rău, mai ales că ești la un click distanță de a alterna între versiunea întunecată și cea luminoasă a noii interfețe.

Reticența oamenilor față de noua interfață este derivată din butoanele mari, lăbărțate. Interfața pare optimizată pentru un ecran sensibil la atingere, foarte similară cu cea de pe mobil, când majoritatea celor care stau la laptop sau desktop folosesc un mouse sau touchpad.

În plus, sunt particularități de finețe care te-ar putea deranja. În cazul meu particular, am deschisă fereastra de Messenger pe parcursul zilei pentru a discuta cu colegii. În vechea versiune, notificările pe care le vedeam în tab-ul de Messenger erau legate doar de aplicația de chat a Facebook. Acum, am tendința să intru din două în două minute pe acel tab, pentru că primesc și notificările de la Facebook.

Conform comunicatului pe marginea subiectului, noua interfață este mai rapidă, iar postările și notificările se vor încărca mai rapid. Preferam însă vechea versiune, iar acea posibilitate nu mai există, din păcate, cel puțin nu pentru mult timp.