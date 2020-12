Roboții care salvează pensionarii de la singurătate și depresie

Mulți oameni în vârstă se confruntă singuri cu sărbătorile de iarnă, mai ales în contextul pandemiei, deoarece copiii și nepoții nu pot ajunge acasă din cauza restricțiilor. Roboții care ar fi o companie plăcută pentru pensionari ar fi un cadou ideal de Crăciun.

Chiar și înainte de apariția Covid-19, roboți ca aceștia erau introduși în cămine de bătrâni și în alte locuri în care oamenii singuri au nevoie de companie – în special în țări cu o populație destul de îmbătrânită precum Japonia, Danemarca și Italia.

În această primăvară, peste o mie de seniori au primit animale de companie robotizate prin intermediul Association on Aging din New York, o organizație de advocacy. Alte 375 de persoane i-au primit prin intermediul Department of Elder Affairs din Florida. De asemenea, comunitățile de pensionari și departamentele de servicii pentru seniori din Alabama, Pennsylvania și alte câteva state au început să cumpere roboți pentru adulții mai în vârstă.

Roboții concepuți pentru a juca roluri sociale vin sub mai multe forme. Unii par mai mult decât niște jucării mecanice avansate, având capacitatea de a simți mediul și de a răspunde la acesta.

Roboții ajută bătrânii în pandemie și nu numai

Mulți dintre acești roboți imită câinii și pisicile și sunt deosebit de populare. Alți roboți au mai multe caracteristici umanoide și îți vorbesc așa cum ar face-o o persoană. De exemplu, ElliQ te va întâmpina cu un prietenos „Bună, este o plăcere să te cunosc” și-ți va spune glume, SanTO îți va citi din Biblie, iar Pepper va cânta și va dansa cu tine.

Companiile au proiectat, de asemenea, roboți pentru a ajuta la îndeplinirea sarcinilor fizice de îngrijire. Poți obține robotul Secom’s My Spoon, pentru a te hrăni, robotul Sanyo pentru a te spăla și robotul RIBA Riken pentru a te ridica din pat și așeza pe un scaun. Acești roboți există de ani de zile și funcționează surprinzător de bine.

Există un corp decent de cercetări care sugerează că interacțiunea cu roboții sociali poate îmbunătăți bunăstarea oamenilor, deși efectele variază în funcție de persoană, de contextul lor cultural și de tipul de robot.

Cel mai bine studiat robot, Paro, este adorabil, dar SUA l-au recunoscut ca mai mult decât atât, clasificându-l drept dispozitiv medical. Se răcește și se mișcă, iar senzorii săi încorporați îi permit să recunoască anumite cuvinte și să simtă cum este atins – fie că este mângâiat sau lovit, de pildă. Învață să se comporte așa cum preferă utilizatorul, amintindu-și acțiunile care i-au adus o lovitură și încercând să le repete. La adulții mai în vârstă, în special cei cu demență, Paro poate reduce singurătatea, depresia, agitația, tensiunea arterială și chiar nevoia unor medicamente.

Robotul, cel mai bun prieten al omului

Roboții sociali vin cu alte beneficii. Spre deosebire de îngrijitorii umani, roboții nu devin niciodată nerăbdători sau frustrați. Nu vor uita niciodată o pastilă sau programarea unui medic. Și nu vor abuza sau frauda pe nimeni, ceea ce reprezintă o problemă reală în rândul persoanelor care au grijă de bătrâni, inclusiv membrii familiei.

În timpul pandemiei, când suntem forțați cu toții să ne distanțăm social de alte ființe umane, roboții vin cu un alt avantaj major: aceștia le pot ține companie vârstnicilor fără niciun risc de a le da coronavirusul. Nu este de mirare că sunt recomandați ca o soluție pentru izolarea persoanelor în vârstă și a altor persoane care prezintă un risc ridicat de Covid-19.

Unii bioeticieni sunt în favoarea lor – cum ar fi Nancy Jecker de la Universitatea din Washington, care a publicat în iulie o lucrare susținând utilizarea sporită a roboților în timpul și după pandemie, pe motiv că pot atenua singurătatea, ea însăși o epidemie grav dăunătoare pentru sănătatea umană.

Mulți roboți sunt deja disponibili în comerț, iar unii sunt suficient de ieftini încât consumatorii din clasa de mijloc să-i poată cumpăra cu ușurință online (câinele LeRuzic costă 130 de dolari, de exemplu). Deși roboții sociali nu sunt încă la fel de folosiți în SUA sau în alte țări ca și în Japonia, toți ne-am îndreptat către un viitor tehnologic, iar pandemia a accelerat acest lucru.