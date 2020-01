Roaming după Brexit: ce se întâmplă cu tarifele după ieșirea britanicilor din UE

Odată cu anunțarea Brexit-ului, trebuie să știi ce se va întâmpla cu tarifele pentru roaming după ce Marea Britanie nu mai face parte din UE.

Din 1 februarie 2020, Marea Britanie nu va mai fi, în mod oficial, membru al Uniunii Europene. Timp de 11 luni, statul britanic va trece printr-o perioadă de traziție, până la sfârșitul lui 2020. Până atunci, toate regulile și reglementările UE vor continua să se aplice în Marea Britanie. La asta se adaugă și tarifle pentru roaming. Așadar, până la finalul lui 2020, Brexit nu va afecta planul tarifar pentru roaming.

Se va ține cont de același sistem folosit și până acum, cunoscut sub numele de roam like at home. Potrivit acestuia, toate apelurile și mesajele pe care le efectuezi, dar și datele mobile pe care le consumi vor fi taxate de către operatorul de telefonie mobilă la același preț ca atunci când te afli în România. Același lucru se aplică și la mesajele sau apelurile pe care le primești în momentul în care ești în străinătate.

Acest lucru se va aplica până la finalul anului și în Marea Britanie, chiar dacă aceasta nu va mai face parte din Uniunea Europeană.

Cum va afecta Brexit tarifele roaming din 2021

Există posibilitatea să se schimbe odată cu începerea unui nou an. Ce se va întâmpla odată cu începerea anului 2021 va depinde de concluziile la care se vor ajunge în ceea ce privește viitorul economic al relației dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană.

„Cu toate că Brexit-ul are loc, românii vor continua să beneficieze de roaming la tarife naţionale în Marea Britanie, precum şi de plafoanele tarifare aplicabile la nivel european pentru apelurile şi SMS-urile transmise din România către numerele de telefon din Marea Britanie, până, cel puţin, la 31 decembrie 2020. Acordul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană (Acordul Brexit) prevede o perioadă de tranziţie până la finalul anului, în care cele mai multe dintre reglementările europene continuă să se aplice în relaţiile dintre cele două părţi. Negocierile ulterioare dintre Uniunea Europeană şi Marea Britanie vor stabili ce se întâmplă după 31 decembrie 2020”, a declarat Eduard Lovin, vicepreşedintele ANCOM, citat în comunicat.

Astfel, în cazul în care nu se stabilesc anumite limite, operatorii de telefonie vor fi capabili să implementeze propriile tarife de roaming după finalizarea perioade de tranziție, ca rezultat al Brexit-uli. Totuși, doar pentru că operatorii vor putea introduce propriile tarife, asta nu înseamnă că o vor fși face.