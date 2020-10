Racheta în care Elon Musk ar vrea să călătorim în spațiu

O nouă randare a captat și atenția CEO-ului SpaceX Elon Musk. Produs de Erik Corshammar, cu sediul în Suedia, care poartă numele de „ErcXspace” pe Twitter, randarea arată nava din oțel inoxidabil care se îndepărtează cu ajutorul rapelului Super Heavy, exteriorul său strălucind în lumină.

Utilizatorul a subtitrat imaginea cu „Starship Enterprise”, o referință la nava spațială din seria Star Trek.

„Great render”, a scris Musk pe Twitter ca răspuns. De asemenea, i-a oferit artistului un mic indicator pentru orice redări viitoare. „Rețineți, va trebui să existe un braț care să ridice rapelul pentru a lansa standul și a expedia în rapel”.

Răspunsul a trimis mii dintr cei 39,2 milioane de fani ai lui Musk către Corshammar, care are puțin sub 4.000 de followeri. La momentul scrierii, postarea are peste 10.000 de aprecieri. Corshammar, care a vizitat Centrul Spațial Kennedy în copilărie, a spus către Inverse că este „destul de dificil să crezi că Elon Musk însuși mi-a comentat și mi-a susținut munca, așa cum face și cu alți creatori de aici, de asemenea, pe Twitter”.

„Ceea ce mă impresionează cu adevărat este cât de mult timp și grijă petrece el interacționând cu comunitatea spațială, ceea ce cred că a contribuit la entuziasmul din ce în ce mai mare cu privire la spațiu în general”, spune el.

Este un moment interesant pentru călătoriile spațiale. SpaceX intenționează să-și folosească nava pentru a trimite oameni pe Lună, Marte și nu numai. Starship este complet reutilizabil și capabil să trimită până la 100 de persoane sau 150 de tone în spațiu simultan. Oxigenul său lichid și combustibilul metan înseamnă că oamenii pot zbura pe Marte, pot realimenta folosind resursele planetei sau se pot aventura mai departe sau se pot întoarce pe Pământ.

Mai mult, măsoară aproximativ 400 de metri înălțime atunci când este asociat cu rapelul Super Heavy – aproape dublu înălțimea Falcon 9.

Deci, ce braț a menționat Musk? Nu apare în această redare, dar SpaceX a previzualizat-o într-una din propriile piese conceptuale. Un utilizator Twitter numit „RenataKonkoly” a observat că brațul apare într-un videoclip din 2016 de la SpaceX.

Last year’s Starship animation didn’t show that arm… But here’s it in an older video ?https://t.co/agYS31kc0p pic.twitter.com/xs6yruRbF1 — Renata Konkoly ?? (@RenataKonkoly) October 8, 2020

Videoclipul arată o fază anterioară a planurilor lui Musk pe Marte, dezvăluite în 2016 la Congresul Internațional Astronautic din Guadalajara, Mexic. Videoclipul a demonstrat sistemul de transport interplanetar, care ar trimite oamenii pe Marte folosind o navă și un rapel. După lansare, boosterul se va întoarce pe Pământ și un braț de deasupra stâlpului va fi folosit pentru a ridica o nouă navă.

La rândul său, Corshammar speră că arta sa joacă un rol – oricât de mic – în cursa spațială emergentă. „În calitate de entuziast spațial, nu pot face altceva decât să încurajez efortul actual de a lua umanitatea în noi călătorii și sper că mica mea contribuție la comunitate poate determina mai mulți oameni să devină din nou entuziasmați de spațiu”, spune el.

O temă obișnuită printre acești designeri este că toți sunt pasionați de noua eră în explorarea spațiului și, în special, de aspectele vizuale izbitoare ale Starship. Similar cu modul în care lansarea Falcon Heavy a captat imaginația publicului cu efectul vizual al unei mașini care intră în spațiu, prima lansare Starship ar putea avea un efect similar. Acesta ar putea fi doar începutul unei comunități mai extinse nou entuziasmate.