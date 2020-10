Primele imagini de pe platoul de filmare la Uncharted îți arată că se mai fac filme în 2020

Uncharted este una dintre cele mai populare francize de jocuri video din toate timpurile, iar filmările la prima ecranizare au început de ceva timp.

Se lucrează de mult timp la un film bazat pe jocurile de aventură Uncharted. Similar ca premisă cu Indiana Jones, acesta se anunță a fi unul foarte spectaculos, fără un abuz de efecte speciale. După numeroase amânări, multe dintre ele cauzate de pandemia de coronavirus, se pare că filmările au început.

Tom Holland, cunoscut publicului larg ca Spider Man în Universul Cinematografic Marvel, va juca rolul principal. Îl va interpreta pe Nathan Drake. Ca referință, în jocurile video, Drake a fost intepretat de Nolan North, iar actorul cu pricina a fost și el prezent pe platourile de filmare.

În mod previzibil, nu știm exact când se va lansa, dacă va ajunge în cinematografe sau îl vom găsi pe vreun serviciu de streaming. Important este însă că cei de la Sony au găsit o soluție pentru a începe filmările în siguranță la o super producție cu un buget generos.

Mulți au fost îngrijorați de faptul că Tom Holland ar putea părea prea tânăr pentru acest rol de om în floare vârstei, gata de aventură. Din cadrul de mai jos se pare însă că s-a mulat destul de bine pe rol, iar cadrul pare desprins din Uncharted, în cazul în care te-ai jucat vreun joc din serie.

La ora actuală, filmul Uncharted este programat să aibă premiera pe 15 iulie 2021 și este regizat de Ruben Fleischer (Venom, Zombieland: Double Tap).

Like looking into a mirror! Proud to have @TomHolland1996 continuing the Drake legacy! Absolutely smashing it!

Thanks for the set visit!!@unchartedmovie pic.twitter.com/sfiFYUJVyH

— Nolan North (@nolan_north) October 22, 2020