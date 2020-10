Prețul iPhone 12 în România și ce poți cumpăra mai ieftin de la Samsung, ASUS și nu numai

iPhone 12 e, din 13 octombrie, oficial. Sunt patru modele, nu ajung în același timp pe piață, dar toate au 5G și cel mai rapid procesor. Și de aici înainte încep diferențele.

În 2020, Apple mizează pe 5G. Dat fiind că telefoanele sunt folosite, în medie, cam trei ani de către utilizatori, necesitatea 5G e evidentă. Poate că acum rețelele nu sunt prea dezvoltate, dar în 2023 discutăm de cu totul altceva. Altfel, vestea mai bună e că a renunțat, în sfârșit, la ecranele LCD. De acum toate au OLED.

Rămân în oferta Apple și iPhone 11, și iPhone Xr din anii precedenți. Iar din 2020 va continua să vândă iPhone SE. Altfel, există două versiuni de iPhone 12 mai ieftine și două mai scumpe. Dintre toate, 12 Pro Max se remarcă și prin câteva capabilități mai însemnate pentru camera foto.

Cu ce telefoane compari iPhone 12? Dat fiind că vorbim de patru modele, acoperă destul de mult din piață. În România nu discutăm însă, deocamdată, de Google Pixel 5, iar OnePlus 8T va fi anunțat abia pe 15 octombrie. E însă disponibil Oppo Reno 4 Pro – nou și cu 5G, iar telefoanele Samsung nu sunt, desigur, de ignorat. Le-am ales doar pe cele 5G, că și oferta Apple e doar cu 5G.

Ca prețuri estimate pentru România, iPhone 12 începe de la circa 3.800 lei și se duce până la 5.900 de lei. Ce trebuie reținut e că modelele Pro încep de la 128 GB spațiu de stocare, în timp ce celelalte două încep de la 64 GB. Am trecut mai jos prețurile estimate pe baza celor din trecut.

Preț iPhone 12 mini – 64 GB la aprox. 3.800 de lei

– 64 GB la aprox. 3.800 de lei Preț iPhone 12 – 64 GB la aprox. 4.300 de lei

– 64 GB la aprox. 4.300 de lei Preț iPhone 12 Pro – 128 GB la aprox. 5.500 de lei

– 128 GB la aprox. 5.500 de lei Preț iPhone 11 Pro Max – 128 GB la aprox. 5.900 de lei

Ce poți cumpăra în România la preț de iPhone 12 sau mai mic?

ASUS ZenFone 7 poate fi o alternativă mai bună decât ai crede. Are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și un ecran de 6,67 inci. Iar camerele foto principale, trei la număr, sunt puse pe un sistem rotativ ca să le ai și pentru selfie. Bateria este de 5.000 mAh. Prețul este de 3.500 lei în acest moment

Cum ziceam, Oppo Reno 4 Pro. Are 256 GB spațiu de stocare, 12 GB memorie RAM, ecranul este de 6,5 inci, iar bateria este de 4.000 mAh. Prețul, cât e la precomandă, e de 3.500 lei

Samsung Galaxy S20 Plus e o alternativă directă la iPhone 12 Pro sau 12 Pro Max. Acest model are 128 GB spațiu de stocare, 12 GB memorie RAM, iar ecranul este de 6,7 inci. O versiune mai mică este Galaxy S20 tot cu 5G. Altfel, bateria este, pe acest model, de 4.500 mAh. A fost lansat la 5.300 lei, acum e 3.900 de lei

Dacă vrei un alt producător, mai are și Sony un telefon decent: Xperia 5 II. Are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM, ecran de 6,1 inci și baterie de 4.000 mAh. Acesta e cel mai apropiat de iPhone 12 Pro, atât prin ce oferă pe foto-video, cât și ca specificații generale. Are un preț de 4.100 lei

În fine, mai sunt într-o listă cumva aparte următoarele: Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, dar și Samsung Galaxy S20 Ultra. Am zis că-s diferite, pentru că primele două sunt gândite pentru o productivitate ceva mai mare cu S Pen, iar cel din urmă are un ecran mai mare decât ce oferă 12 Pro Max, dar are și-o cameră de 108 megapixeli.

Ideea, pe scurt, e asta: dacă vrei alternativă la iPhone 12 și 12 Pro, găsești la prețuri mai mici. Dacă vrei la iPhone 12 mini nu prea ai (pentru o dimensiune similară a ecranului), iar pentru 12 Pro Max ai, de asemenea, modele bune. Acum mai rămâne să avem o confirmare pentru prețurile din România.