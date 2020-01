Înainte de premiile Oscar n-ar trebui să uiți de Cats, dezastrul glorios din 2019

Pe 10 februarie vor fi decernate premiile Oscar. Nu vor câștiga neapărat cei care merită, nu vor fi premiate chiar filmele care-ți plac, dar măcar nu-i și Cats acolo. Filmul de care probabil ai și uitat c-a existat trebuie să rămână însă în istorie.

Cats putea fi un film cât de cât acceptabil ca zgomot de fundal sau cât încă nu știi ce să vezi pe Netflix. Dar a fost, de fapt, ditamai producția cu buget considerabil. Și a eșuat pe măsura așteptărilor mult prea optimiste.

Pentru film am avut următoarea combinație: Taylor Swift, James Corden, Jason Derulo, Idris Elba, Ian McKellen și Tom Hooper, un regizor premiat cu un Oscar (The King’s Speech). Sună bine, te așteptai să iasă un film decent, pentru că, teoretic, n-ai cum să greșești cu o asemenea distribuție. Numai că toate aceste nume au fost implicate într-un dezastru cinematografic absolut.

Cats, versiunea care a ajuns în cinematografe, e un film adaptat după unul dintre cele mai vechi spectacole de pe Broadway.

Show-ul este bazat după o carte de poezii despre pisici, scrisă de TS Eliot în 1939. Evident, nu există cine știe ce plot, sunt doar niște pisici care dansează și cântă despre personalitatea și viața lor de pisici. E un spectacol pe care îl urmărești pentru coregrafie și muzică și în nicio clipă nu-ți trece prin cap că o asemenea poveste poate fi ecranizată. Din ‘39 până acum, nu s-a gândit nimeni să facă un film despre asta, pentru că nu are sens.

Tipul ăsta de spectacole trebuie privite pe o scenă, în așa fel încât să vezi întreaga coregrafie, nu pe bucăți pe un ecran. Cineva a avut însă ideea să o facă și pe asta. Și a ieșit o catastrofă. Dar una care, ar fi sănătos, poate servi drept lecție pentru viitor.

Încă de când s-a anunțat că filmul Cats se întâmplă lumea a avut o reacție comună: de ce?. Însă de îndată ce a fost lansat primul trailer, soarta filmului era deja evidentă. CGI șubred și personaje care arătau înfricoșător. În engleză există un termen care nu se prea poate traduce: Uncanny Valley. Face referire la senzația deranjantă și tulburătoare față de un obiect care seamănă prea mult cu un om, dar prea puțin ca să pară realist.

Conceptul apare, de obicei, în jocurile video. S-a dus însă și în filme cu CGI din abundență sau a ajuns să fie folosit și pentru roboți nici chiar oameni, nici chiar mașinării.

Cam tot filmul Cats poate fi definit de acel termen.

În film au fost implicați niște oameni foarte talentați, unii dintre ei chiar obișnuiți cu scena și care, probabil, sperau să obțină ceva notorietate din acest proiect. Actorii, însă, par pur și simplu trecuți printr-un filtru de Snapchat. De ce ai mai angaja talente și celebrități, dacă ajungi să le schimbi total fizicul și să-i transformi în ceva ce nu mai e uman? Cred că ar fi ieșit mult mai OK dacă filmul era pur și simplu o animație dublată de niște voci frumoase. Așa a ieșit o tocană de idei care te face să te strâmbi la ecran.

Producătorii s-au simțit cu musca pe căciulă abia când rula deja filmul în cinematografe. Tot atunci au încercat să-l, n-am alt cuvânt, peticească. Producția a fost atât de proastă, încât au retrimis filmul într-o nouă versiune, „îmbunătățită”, în speranța că nu se prinde nimeni. Surpriză. S-a prins lumea și a devenit un subiect de discuție.

This isn’t a joke: CATS was rushed into theaters before being finished so a new version is being sent to theaters with updated effects. How do you know if you have the old version? Look for Judi Dench’s human hand, wedding ring and all. pic.twitter.com/VDUOevePU9

— Jenelle Riley (@jenelleriley) December 22, 2019