Debutul dezastruos al Cats arată că și tehnologia CGI poate eșua lamentabil

Filmul musical Cats a fost deja lansat în cinematografele din SUA, dar proiectul se anunță un eșec total. Încasările sunt sub așteptări, iar tehnologia CGI – cu care producătorii s-au lăudat – s-ar putea să fie de vină.

Cats are premiera în România pe 3 ianuarie, dar a musical-ul a fost deja lansat în Statele Unite. E regizat de Tom Hooper, cineastul de numele căruia se leagă și filme precum The King’s Speech, Les Misérables și The Danish Girl.

Hooper a căutat să transforme musical-ul lui Andrew Lloyd Webber și să-l aducă în vremurile noastre. A promis tehnologie de ultimă oră CGI și efecte vizuale de ultimă generație. Toate condimentate cu stiluri muzicale diverse – de la jazz la hip-hop, street dance și step.

Premiera a fost, însă, un dezastru. Încasările sunt sub așteptări, iar râvnitele nominalizări la premiile Oscar s-ar putea să nu existe.

Cats, încasări mult sub așteptări

Musical-ul Cats ar putea înregistra pierderi de peste 100 de milioane de dolari. Filmul a fost lansat chiar înainte de Crăciun, dar a picat pe locul 9 la capitolul încasări, în spatele unor producții cu un succes mult mai mare precum Frozen 2 și Spies in Disguise.

Înainte de Crăciun, Cats a adus încasări de doar 6,5 milioane de dolari, iar producătorii sperau că vor recupera după perioada sărbătorilor. N-a fost să fie pentru că în următoarele zile n-a reușit să atingă nici măcar 9 milioane de dolari încasări. Există estimări potrivit cărora încasările s-ar putea opri la sub 30 de milioane de dolari în total.

Și, ca să-ți dai seama de dezastru, trebuie să te uiți la banii investiți în această producție. Costurile realizării musical-ului se ridică la 100 de milioane de dolari.

Alte 100 de milioane de dolari reprezintă costurile de marketing și distribuție, potrivit Variety. Pierderile sunt așadar uriașe. Și slabe speranțe că filmul Cats va mai recupera ceva în următoarea perioadă. Din acest motiv, și nominalizările la Oscar sunt puse sub semnul întrebării.

Tehnologia CGI, de vină pentru eșec?

Tehnologia CGI este cea care a fost folosită de Scorsese și pentru Irishman. CGI înseamnă computer generated images – adică efectele vizuale sunt realizate cu ajutorul computerului. Mai bine zis, actorii joacă și apoi sunt prelucrați digital.

Numai că în cazul Cats s-a dovedit a fi un pariu necâștigător. Plus că au fost niște scăpări din partea regizorului, care a reușit să termine partea de post-producție abia cu 36 de ore înainte ca filmul să ajungă în cinematografe. E motivul pentru care Universal chiar a intervenit după premieră și a modificat câteva dintre efectele vizuale. A rezultat o nouă variantă, care va fi distribuită pe mai departe.

Dar debutul s-a dovedit a fi unul dezastruos.

Printre starurile din Cats se numără Taylor Swift, Jennifer Hudson, Idris Elba, Ian McKellen și Judi Dench. Sunt actori extrem de cunoscuți, dar puși în scenă cu ajutorul tehnologiei CGI n-au reușit, probabil, să convingă. Musical-ul a rulat ani la rândul pe Broadway, unde a avut încasări uriașe.

Pe marele ecran a eșuat.

Dacă vrei să te convingi singur de ce poate și ce nu poate filmul ăsta, ai ocazia să-l vezi peste câteva zile. Cats are premiera în România pe 3 ianuarie.