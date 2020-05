Premiera The New Mutants, confirmată: când va ajunge în cinematografe continuarea X-Men

Chiar dacă perioada de izolare nu s-a încheiat în cele mai multe colțuri ale lumii, marile studiouri de la Hollywood au anunțat deja primele lansării din cinematografe, începând cu The New Mutants.

După ce a trecut printr-o serie stufoasă de amânări din cauza mai multor probleme pe partea de producție, The New Mutants se pare că va ajunge în sfârșit în cinematografe. Am spus ”se pare”, pentru că este dificil de estimat care va fi situația în piață în următoarele trei luni. Chiar și așa, deschiderea cinematografelor nu este exclusă, fie și cu doar o treime sau jumătate dintre locurile din sală.

The New Mutants este un spin-off inspirat din franciza X-Men, o poveste derivată din același univers fantastic al benzilor desenate, dar fără personajele pe care le cunoști deja. Pelicula produsă de 20th Century Fox urmează să ajungă în cinematografe începând cu 28 august.

Fanii francizei X-Men sunt foarte curioși să vadă noua direcție în care pot să meargă poveștile cu eroi care posedă puteri supranaturale. The New Mutants ar trebui să potolească acea curiozitate, deși este greu de preconizat dacă oamenii se vor îngrămădi în sălile de cinema. Cei mai mulț, probabil, vor aștepta până ajunge online, pe vreun serviciu de streaming.

Ca referință, aceasta nu ar fi singura premieră importantă care ajunge online, în locul sălilor de cinema. Artemis Fowl are o distribuție de invidiat și a implicat o investiție generoasă, dar va fi vizionat direct pe Disney+.

Revenind însă la The New Mutants, acesta pare să fie aproape un film vechi, având în vedere că ar fi trebuit să aibă premiera în 2018. Lansarea a fost însă amânată din cauza achiziției grupului 21th Century Fox de către Disney. Maisie Williams (Aria din Game of Thrones) și Anya Taylor – Joy vor juca rolurile principale în noul film regizat de Josh Boone.