Predicții sumbre despre pandemie. Ce spune Bill Gates despre evoluția acesteia

E un pic ciudat faptul că Bill Gates a devenit o figură autoritară a subiectului coronavirus. Gates, la urma urmei, este un programator de computere de meserie și un executiv corporativ iconic, nu un expert în boli infecțioase.

Cu toate acestea, remarcile și opiniile lui Gates despre coronavirus s-au dovedit a fi deosebit de adevărate. Mai mult, Gates în timpul unei sesiuni TED Talk din 2015 a prezis cu exactitate că cea mai mare amenințare la adresa vieților umane în următorii câțiva ani ar fi un virus.

„Dacă ceva va ucide peste zece milioane de oameni în următoarele câteva decenii, este cel mai probabil un virus extrem de infecțios mai degrabă decât un război”, a spus Gates la acea vreme. „Nu rachete, ci microbi. Am investit foarte puțin într-un sistem medical pentru a opri o epidemie. Nu suntem pregătiți pentru următoarea pandemie”, adăuga el atunci.

Predicția lui Bill Gates, din păcate, s-a împlinit cu consecințe devastatoare

Vestea bună este că vaccinurile de la Pfizer și Moderna ne vor putea ajuta, în cele din urmă, să ne întoarcem la o viață normală. Potrivit Dr. Fauci, viața din SUA ar putea reveni pe drumul cel bun până în luna august a anului viitor.

Cu toate acestea, înfrângerea coronavirusului la nivel global ar putea dura ceva mai mult. Atingând acest subiect în timpul unei apariții recente la CNN, Gates a lăudat munca pe care oamenii de știință o întreprind cu privire la vaccinuri, afirmând, în același timp, că pandemia ar putea fi cu noi până în 2022.

„Chiar până la începutul anului 2022 vom mai avea de suferit, dacă nu ajutăm alte țări să scape de această boală”, a explicat Gates. „Și, desigur, economia globală va fi încetinită, ceea ce dăunează economiei americane într-un mod destul de dramatic”.

În ceea ce privește pandemia din SUA, Gates, nu cu mult timp în urmă, a spus că „ar trebui să putem, în cele din urmă, să punem capăt acestui lucru până la sfârșitul anului 2021”.

„Următoarele șase luni vor fi cele mai devastatoare de până acum”

Cu toate acestea, a ajunge la acest punct nu va fi ușor. Având în vedere ce spun mulți experți în sănătate spun de săptămâni, Gates crede că următoarele luni vor fi cele mai grave dintre întreaga pandemie. „Din păcate, următoarele patru până la șase luni ar putea fi cea mai gravă perioadă din pandemie”, a spus Bill Gates. „IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) are o prognoză care arată peste 200.000 de decese în plus. Dacă am respecta regulile, în ceea ce privește purtarea măștilor și distanțarea, am putea evita un procent mare din aceste decese”, a adăugat el.

De asemenea, Dr. Fauci a spus recent că ianuarie, în special, ar putea fi cea mai sumbră lună pe care am văzut-o până acum, în mare parte din cauza sărbătorilor de Crăciun și Revelion. „Cred că ianuarie va fi groaznic, pentru că va fi Ziua Recunoștinței, Crăciunul, Revelionul”, a spus Fauci.

Așadar, Bill Gates a declarat în interviul acordat CNN că nu exclude varianta ca următoarele patru, poate chiar șase luni, să fie cele mai grele de la debutul pandemiei de coronavirus. Fondatorul Microsoft s-a arătat impresionat de avansul medicinei în lupta cu Covid-19, susținând că „acele vaccinuri cel mai probabil vor pune capăt acestei pandemii, însă nu mai devreme de 2022”.