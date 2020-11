Impactul pe care-l vor avea vaccinurile asupra restricțiilor. Ce spune expertul SUA

Pe măsură ce vaccinurile împotriva coronavirusului se apropie de aprobarea FDA, principalul expert în boli infecțioase al SUA a cerut publicului să dubleze măsurile de sănătate publică.

Dr. Anthony Fauci, într-o discuție virtuală cu The Hastings Center, a declarat că vaccinurile sunt menite să protejeze individul de a se îmbolnăvi de coronavirus, dar poate să nu împiedice ca această persoană să răspândească virusul altora.

Fauci, când a discutat rezultatele Pfizer și Moderna în studiile clinice, a explicat că vaccinurile sunt evaluate pentru a vedea dacă previn bolile clinice la individ și, de asemenea, pentru a observa dacă previne boala severă la o persoană care a fost inoculată. Cu toate acestea, nu este încă clar ce impact pot avea vaccinurile asupra transmiterii.

„Avem aceeași problemă cu gripa”, a spus Fauci, menționând că cele două vaccinuri contra coronavirus sunt mult mai eficiente decât vaccinul antigripal sezonier.

„Problema este că nu veți fi complet protejați împotriva unui anumit grad de infecție pe care s-ar putea să nu observați că îl răspândiți și altora”, a spus el. „Acesta este motivul pentru care am tot spus în mass media în ultimele câteva săptămâni că vaccinarea cu vaccinurile foarte eficiente nu înseamnă că vom abandona complet măsurile de sănătate publică”, adaugă el.

