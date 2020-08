Poate singurul maraton al anului din București, definit printr-o competiție virtuală: cum participi

Peste doar câteva zile, pe 22 august, va avea loc ediția din acest an a competiției de alergare stradală UNIQA Asigurări Bucharest Family&10K. În mod previzibil, ediția din acest an va fi una specială, din mai multe puncte de vedere.

Sămbătă, pe 22 august, începând cu ora 8:00, va avea loc a cincea ediție a maratonului UNIQA Asigurări Bucharest Family&10K. Spre deosebire de anii trecuți însă, participanți nu vor alerga pe un traseu comun. Dintr-un punct de vedere, nici măcar nu se vor afla într-o competiție. În schimb, doar startul se va da la aceeași oră, în timp ce traseele vor fi alese de alergători.

Motivația din spatele acestei inițiative este una cât se poate de importantă. „Am dorit să venim în sprijinul ONG-urilor a căror finanţare a scăzut în această perioadă pentru că fondurile sunt direcţionate către lupta împotriva Covid. E important ca lumea să continue să alerge ca ONG-urile să îşi continue activitatea. Noi ne bucurăm că avem peste 15 ONG-uri partenere şi că putem veni în sprijinul lor.

Noi ne-am pregătit pentru 2.000 de participanţi, dacă vor fi în plus sunt bineveniţi. Există posibilitatea ca alergătorii să doneze pentru ONG-ul pe care îl sprijină. Ne bucură foarte mult că simţul civic este foarte dezvoltat în rândul alergătorilor noştri”, a declarat preşedintele Bucharest Running Club, Valeria Răcilă van Groningen.

Pe perioada pandemiei de coronavirus, numărul mic de evenimente s-a tradus și într-un număr redus de strângeri de fonduri. Din acest motiv, evenimentul este mai important ca niciodată. În formularul de înregistrare la ediţia 2020 a UNIQA Asigurări Bucharest Family &10K, a fost inclusă opţiunea ca alergătorii să doneze în plus pentru ONG-ul pe care îl sprijină, iar până în acest moment, 40% dintre aceştia au ales să doneze suplimentar 25% peste valoarea taxei.

Dacă vrei să te înscrii în concurs, o poți face la adresa aceasta, în timp ce mai multe detalii despre eveniment poți afla pe www.bucuresti10km.ro. Înscrierile se fac până pe 20 august. Alergătorii pot alege între cursa de 10 km individual şi cea de 10 km Echipă (2×5 km), urmând să intre în posesia kitului de participare prin curier, serviciu pus la dispoziţie de către FAN Curier, partener al evenimentului.

Timp de 3 ore, Bucharest Running Club va transmite în direct pe pagina de Facebook a evenimentului, pe YouTube şi pe aplicaţia #RunRomania încălzirea care va fi susţinută de către antrenorii World Class România. Tot acolo, vei putea vedea interviuri cu reprezentanţii ONG-urilor pentru care se aleargă, imagini cu alergători din diverse zone din Bucureşti, fotografii pe care alergătorii le vor transmite către organizatori pentru a fi publicate. În urma intervenţiilor din transmisiunea live, prin tragere la sorţi, se vor acorda şi premiile oferite de partenerii evenimentului.

Având în vedere traseul diferit al fiecărui alergător, precum şi faptul că traficul rutier nu va fi restricţionat, nu se premiază viteza, pentru că siguranţa fiecărui participant este prioritară. Premiile vor fi acordate prin tragere la sorţi, celor care vor transmite imagini din competiţie.

Printre numele importante atașate evenimentului se numără olimpicele Viorica Susanu, Camelia Mihalcea, Loredana Dinu şi Monica Roşu. ONG-urile partenere evenimentului prezente la cea de-a V-a ediţie a UNIQA Asigurări Bucharest Family & 10K sunt: Asociaţia Ajungem Mari, Asociaţia Câştigă Viaţă, Asociaţia Little People, Asociaţia MagiCamp, Asociaţia The Social Incubator, Asociaţia Touched Romania, Hope&Homes for Children, Hospice, Light into Europe, N-avem Sânge, Pădurea Copiilor, Special Olympics, Viitor Plus, Habitat for Humanity, Salvaţi Copiii,Teach for Romania, Pachamama, Asociaţia Aura Ion, Asociaţia România fără Orfani.