Poate singura soluție să ieși ”bine” din pandemie: ce este asigurarea de criză Covid-19, cât costă la noi

Într-o perioadă în care viitorul este mai incert ca niciodată, din mai multe puncte de vedere, o nouă asigurare a fost creată pentru a te proteja de consecințele Covid-19.

De la riscurile de îmbolnăvire, până la șomaj și moștenirea copiilor, o nouă asigurare introdusă de Eurolife FFH are mari șanse să te ajute să dormi mai liniștit în pandemie. Produsul disponibil și în România vine de la o companie cu acționat grecesc, membră a grupului Fairfax. Aceasta este prima asigurare care vizează impactul financiar al pandemiei asupra oamenilor de rând.

Asiguratorul recunoaște că noul produsul financiar este unul foarte complex. Acesta îmbină asigurarea de viață cu cea de sănătate și de șomaj. În plus, include și o componentă de economisire. Noua poliță este disponibilă în mod exclusiv online, accesând site-ul companiei. Singura restricție pe care trebuie să o ai în vedere că poate fi încheiată doar pe o perioadă de minim șapte ani. Acest detaliu este cauzat, probabil, de partea de economisire.

Prețului noii asigurări Prima începe de la 120 pe lună sau 1440 de lei pe an. O parte dintre ei merge către componenta de economisire a pachetului financiar. Asigurarea Prima acoperă economisirea (la finalul contractului copilul va primi suma asigurată garantată ce depinde de valoarea primei, și asta indiferent de situațiile neprevăzute care pot apărea, inclusiv deces al părintelui), riscul de deces din accident al părintelui (situație în care copilul primește la acel moment în plus 50.000 lei sumă asigurată fixă), acoperiri medicale pentru copil (6.000 lei/an contractual, suma asigurată pentru intervenție chirurgicală din accident și intervenție chirurgicală la nivelul apendicelui, amigdalelor, polipilor nazali; respectiv 200 lei/zi pentru spitalizare din accident, apendicită, amigdalită, polipi nazali și imobilizare în aparat gipsat). Opțional, pachetul poate fi completat cu extraopțiunea de șomaj (caz în care asigurarea acoperă o sumă de 2400 lei/lună, timp de 3 luni / an contractual pentru susținerea activităților celui mic).

În contextul pandemiei, oamenii au început să se teamă mai mult pentru sănătatea lor, din acest motiv, românii au început să se teamă pentru sănătatea lor. Creșteri s-au înregistrat și pe zona asigurărilor de viață, în ultimul an.