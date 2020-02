Poate primul joc adevărat pe Netflix, are o dată de lansare: ce este Carmen Sandiego

Cei de la Netflix au mai experiment în trecut cu experiențe interactive pe serviciul de streaming, dar iminentul Carmen Sandiego ar putea fi cel mai apropiat de un joc.

Netflix va publica în curând o experiență interactivă intitulată Carmen Sandiego: To Steal or Not To Steal. Pentru prima oară, oficialii serviciului de streaming promovează acest viitor film ca fiind un joc interactiv. Cu alte cuvinte, anunță intrarea gigantului în domeniul dezvoltării de jocuri.

Black Mirror: Bandersnatch a fost prima lor tentativă în această direcție, dar a trecut mai bine de un an de atunci, iar eforturile companiei s-au conturat un pic mai bine. Oficialii serviciului s-au lămurit acum vizavi de ce este posibil sau imposibil de făcut printr-un clip interactiv.

În final, ideea este simplă. Carmen Sandiago: To Steal or Not To Steal este un joc video de aventură în care vei alege ce se întâmplă cu personajul principal prin intermediul unor comenzi simple. Apeși în stânga sau în dreapta pe telecomanda de la televizor sau orice alt dispozitiv pe care te uiți la Netflix. În acest mod, alegi destinul eroinei.

Nu este foarte clar dacă această aventură de doar 30 de minute va mai avea o continuare, doar probabil că destinul proiectul depinde de interesul abonaților la Netflix.

În Carmen Sandiego: To Steal or Not To Steal?, personajul principal este angajată să fure de către Villains International League of Evil (V.I.L.E.). Respectiva entitate i-a capturat echipa, pe Ivy și Zack și o amenință că le va face rău dacă nu se supune șantajului. În teorie, aventura are 30 de minute, dar având în vedere că este interactivă, te poți juca de mai multe ori, deoarece, volumul real de conținut este mult mai mare. Trailerul pentru acest joc de pe Netflix poate fi vizionat mai jos, în timp ce lansarea efectivă este programată pentru 10 martie.