PNL, abuz de putere? Ce prevăd cele 25 de OUG adoptate până spre miezul nopții

PNL a stabilit un record greu de egalat pentru orice alt Guvern. A adoptat nu mai puțin de 25 de OUG într-o ședință începută după-amiază și terminată aproape de miezul nopții.

PNL a lucrat marți, 4 februarie, la foc automat. A adoptat Ordonanțe de Urgență pe bandă rulantă, deși se angajase, atunci când a preluat guvernarea, că nu va abuza de acest privilegiu. Mai mult, ședința Guvernului s-a întins până târziu în noapte. A început la ora 14:00 și s-a încheiat spre ora 23:00.

Precedent privind numărul de Ordonanțe de Urgență adoptate nu există. Prelungirea unei ședințe de Guvern până târziu în noapte există, însă. A făcut-o inclusiv PSD în ianuarie 2017, atunci când a adoptat celebra OUG 13.

Ministrul Justiției de atunci, social-democratul Florin Iordache, ieșea în jurul orei 23:00 să anunțe modificările care îi scăpau pe mulți politicieni de dosare penale. Imediat după acel episod, a apărut lozinca „noaptea ca hoții”.

PNL pare că n-a învățat nimic din acel episod care avea să prăbușească PSD în sondaje doi ani mai târziu.

Ordonanțele de Urgență adoptate pe repede înainte în ședința de Guvern se referă la domenii diverse. De la transport, sănătate și educație până la legislația electorală. La preluarea guvernării, PNL se angaja să respecte recomandările Comisiei de la Veneția și să nu abuzeze de acest drept.

Nu s-a ținut de cuvânt.

Cele mai multe proiecte de OUG adoptate în 4 februarie au fost anunțate în spațiul public, dar timpul pentru dezbatere și discuții a fost prea scurt. S-a lucrat pe repede-înainte, chiar în ziua premergătoare votului privind moțiunea de cenzură. Simțind probabil pericolul de a fi demis în Parlament, Guvernul Orban n-a mai așteptat și a adoptat tot ce putea fi adoptat în această perioadă.

Dacă Guvernul pică (moțiunea de cenzură trece), atunci liberalii vor mai lucra la Palatul Victoria doar cu titlu interimar, până la instalarea unui nou Executiv – votat de Parlament sau rezultat în urma unor alegeri anticipate. Asta înseamnă, între altele, că nu mai pot emite OUG.

Abordarea din ședința din 4 februarie este extrem de diferită de ceea ce susținea premierul Ludovic Orban în urmă cu câteva zile.

„Ordonanța de urgență o emite Guvernul, fără să întrebe pe nimeni, fără să consulte Parlamentul. Am anunțat că am ales varianta angajării răspunderii care este mult mai democratică, pentru că parlamentarii pot să depună amendamente. Am acceptat patru amendamente. În procedura de angajare a răspunderii se poate declanșa controlul constituțional, iar spre deosebire de OUG opoziția care nu e de acord poate opri intrarea în vigoare a proiectului prin moțiune de cenzură. Este o procedură mult mai democratică”

Ludovic Orban, premierul României