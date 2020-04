Planeta care a dispărut subit din Univers: astronomii rezolvă misterul șase ani mai târziu

O planeta a dispărut din Univers în 2014, iar acum, după șase ani, NASA și-a dat în sfârșit seama ce s-a întâmplat, de fapt.

În 2004, un astronom din cadrul University of California, Berkeley a făcut o descoperire surprinzătoare. Folosind telescopul Hubble, echipa sa a observat o planetă care orbita în jurul stelei Fomalhaut, aflată la 25 de ani-lumină de Pământ. Planeta era una masivă, cu o masă de aproximativ trei ori mai mare decât cea a planetei Jupiter.

Descoperirea făcută cu ajutorul telescopului NASA a fost una surprinzătoare. Asta pentru că e destul de rar pentru astronomi să observe direct o planetă în lumină optică, în afara sistemului nostru solar. În mod normal, acestea sunt ascunse de lumina stelei pe care o orbitează.

Dar, în 2004, Kalas a folosit Hubble pentru a observa Fomalhaut. Totuși, a observat și o pată de lumină în imagini. Astfel, aceasta a fost una dintre primele dăți în care o exoplanetă a fost surprinsă în imagini. „Fomalhaut b este una dintre cele mai intrigante descoperiri făcute vreodată cu Telescopul spațial Hubble”, spunea pe atunci astronomul Kalas.

Planeta pare să fi dispărut din Univers, dar explicația e complicată

În 2014, Fomalhaut b a dispărut complet din Univers și nimeni n-a putut explica de ce. Un nou studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) oferă noi lămuriri în acest sens care ar putea rezolva misterul.

Pe scurt, cercetătorii susțin că n-ar fi fost niciodată vorba despre vreo planetă. Aceștia sunt de părere că planeta care a dispărut din fața „ochilor” telescopului Hubble n-ar fi fost, de fapt, o planetă. De fapt, ceea ce astronomii au numit Fomalhaut b în 2004 n-ar fi fost decât un nor de deșeuri înghețate create de o coliziune violentă dintre două fragmente planetare.

Noul studiu spune că norul ar fi apărut cu puțin timp înainte ca Hubble să-l observe pentru prima dată. În acel moment, norul în expansiune de particule de praf post-coliziune era încă dens concentrat și aparent în lumină vizibilă. Astfel, până în 2014, norul respectiv ar fi crescut deja destul și ar fi devenit suficient difuz pentru a dispărea din vedere.