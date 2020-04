Pierce Brosnan în James Bond: când l-a jucat ultima oară pe agentul 007? Nu a fost în Die Another Day

În funcție de vârsta pe care o ai, Pierce Brosnan s-ar putea să fie favoritul tău, când vine vorba de interpretarea agentului 007. Partea interesantă este însă că nu a intrat ultima oară în pielea lui James Bond în Die Another Day.

James Bond este una dintre cele mai longevive francize din lume, cu o serie stufoasă de actori în spatele rolului principal al agentului 007. În ceea ce-l privește pe Pierce Brosnan, ai crede că actorul și-a terminat legătura cu personajul lui Ian Fleming odată cu Die Another Day. În realitate însă, a mai intrat odată în pielea spionului într-o altfel de ecranizare.

Pierce Brosnan și-a împrumutat vocea eroului 007 în jocul video Everything or Nothing, lansat după Die Another Day. Aceasta a fost o producție a celor de la Electronic Arts lansată în 2004, în timp ce filmul a fost distribuit pe marile ecrane în 2002.

Deși acela este departe de fi singurul joc cu James Bond, Everything or Nothing a fost memorabil din mai multe puncte de vedere. Pentru perioada respectivă, grafica a fost surprinzătoare, iar pentru că bugetul din spate a fost unul foarte generos, Brosnan nu a fost singurul actor de valoare asociat proiectului. Judi Dench și John Cleese au completat distribuția vocilor din joc. Willem Defoe, deși nu a apărut într-un lung metraj cu 007, în joc a interpretat personajul negativ, în timp ce Heidi Klum s-a aflat în spate vocii doctorului Katya Nadanova.

Povestea jocului a fost una foarte elaborată, desprinsă parcă dintr-un blockbuster de la Hollywood care nu a mai văzut lumina reflectoarelor. Include un geologist, nanoboți și silozuri rusești de rachete nucleare. Ca o notă drăguță, Brosnan și-a împrumutat vocea și în cazul jocului Goldeneye 007, disponibil exclusiv pentru Nintendo 64. Acesta este considerat de mulți ca fiind în topul celor mai bune jocuri video din toate timpurile, cu un mod multiplayer spectaculos pentru acea vreme.