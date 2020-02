Când apare noul James Bond: No Time To Die e ultimul cu Daniel Craig

James Bond: No Time To Die va fi ultimul film din serie care-l are pe Daniel Craig drept actor principal. Totodată, este și un film mai lung decât precedentul. Dacă ești fanul seriei, atunci nu mai ai mult de așteptat.

James Bond revine în filmul No Time To Die doar ca să marcheze o „moarte”. Daniel Craig nu va mai fi actorul principal și, cel mai probabil, ce producție vine după aceasta va fi direct comparată cu ce-a făcut actorul britanic. În orice caz, în România, se prea poate să găsești filmul și cu titlul nefericit: „Nu e vreme de murit”.

Cât despre când apare noul film cu James Bond, data pentru România este 10 aprilie. De-atunci va fi în toate cinematografele. E posibil să existe însă câteva proiecții în premieră sau avanpremieră. Dar cert e că în prima jumătate a lunii aprilie filmul va putea fi văzut.

James Bond: No Time To Die, filmul în care peste un deceniu Daniel Craig a fost eroul

Daniel Craig a debutat în seria James Bond în 2006, cu Casino Royale. Înaintea lui actorul principal a fost Pierce Brosnan. Cu apariția No Time To Die, Craig a bifat cinci apariții în această serie. Totodată, acesta va fi și cel mai lung: două ore și 43 de minute. Precedentul a fost Spectre, care e cu 15 minute mai scurt.

Pe scurt, acțiunea e concentrată în jurul revenirii lui Franz Oberhauser (Christoph Waltz) din Spectre. Dacă nu era de ajuns, pe lângă acesta va fi alt personaj negativ jucat de Rami Malek. Iar Lashana Lynch e, asemenea lui James Bond, un agent MI6, tot cu prefixul „00”, care a intrat în serviciu după pensionarea lui Bond.

Ca într-un film clasic de Hollywood, Bond revine din pensionare și încearcă să-și învingă adversari precedenți. Altfel, va fi un titlu de succes fie și doar pentru că-i ultimul pentru Daniel Craig.