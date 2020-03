Acest telefon e „personaj” în noul film James Bond. Ce are special Nokia 8.3 5G

Noul film cu James Bond mai întârzie. A fost amânată lansarea pentru toamnă din cauza situației globale. Între timp, HMD Global a prezentat noile telefoane Nokia. Unul dintre ele sigur te va interesa.

HMD Global a anunțat, sub marca Nokia, patru telefoane noi. Primul e vedeta: Nokia 8.3 5G – un smartphone 5G, care va apărea și în producția No Time to Die. Al doilea este Nokia 5.3, un telefon ieftin cu patru camere. Mai este și Nokia 1.3, mult mai ieftin și cu Android 10 Go. În fine, Nokia 5310 e un telefon care să apese butoanele nostalgiei tale.

Compania a anunțat și serviciul de roaming HMD Connect Global. Este disponibil în peste 120 de țări. Le oferă utilizatorilor posibilitatea să beneficieze de o cartelă SIM pentru date mobile oriunde călătoresc. Și pot plăti doar pentru ceea ce au nevoie. După înregistrarea în aplicație, utilizatorii vor primi acasă o cartelă SIM și vor avea control asupra abonamentului de date.

Ca bonus, compania mai are ceva: o husă personalizată ediţia Kevlar 007 compatibilă cu Nokia 6.2 și Nokia 7.2.

Primul telefon cu 5G vândut sub această marcă

Nokia 8.3 5G dispune de o cameră quad PureView și optică Zeiss. Mai beneficiază și de Zeiss Cinema capture și editor, și de OZO audio. Dincolo de aceste detalii, nu stă chiar excepțional ca hardware.

Are un ecran IPS LCD de 6,8 inci cu rezoluție Full HD+, un procesor mid-range (Qualcomm Snapdragon 765G), 6 sau 8 GB memorie RAM cu 64, respectiv 128 GB stocare. Camerele foto sunt acestea: 64 MP wide, 12 MP ultrawide, 2 MP macro și 2 MP pentru măsurarea adâncimii de câmp. Camera de selfie e de 24 MP. Bateria e de 4.500 mAh și încărcarea se face la 18 wați.

Nokia 5.3

Are un procesor Qualcomm Snapdragon 665, ecran de 6,55 inci HD+, 3, 4 sau 6 GB memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare. Camerele sunt acestea: 13 MP wide, 5 MP ultrawide, 2 MP macro și 2 MP adâncime de câmp. Camera de selfie e de 8 MP. Bateria este de 4.000 mAh. Nu are încărcare rapidă.

Cele mai ieftine telefoane: 1.3 și 5310

De la primul nu poți avea mari așteptări. Are ecran de 5,71 inci HD+, 16 GB stocare și 1 GB memorie RAM. Are și-o cameră de 8 MP cu una de selfie de 5 MP. Bateria este de 3.000 mAh și prețul e cel care îl va face popular.

Cât despre Nokia 5310, e un 5310 Xpress Music reinventat. Dispune de un MP3 player și radio FM, două difuzoare frontale și 16 MB de stocare. Da, are suport pentru card. Bateria este de 1.200 mAh.

Cât costă noile telefoane Nokia