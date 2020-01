PC-ul care ascunde la interior un Xbox sau PlayStation este visul oricărui gamer și există

În cazul în care ți-ai dorit să poți în orice moment să lucrezi la birou și să poți ”sări” într-un joc pe PlayStation sau Xbox, acum există sistemul perfect pentru tine.

În trecut, am mai văzut în câteva circumstanțe sisteme hibride care ascundeau o consolă sau două într-o carcasă de PC. Până acum însă, toate au fost prototipuri sau au reprezentat proiecte realizate de oameni pricepuți cu foarte mult timp liber. Origin Big O este un primul produs comercial care ascunde la interior un Xbox One One S All Digital Edition sau un PlayStation 4 Pro, pe lângă un PC de top, în aceeași carcasă.

Acest produs comercial este o extensie a unui gadget revoluționar realizat de Origin în luna iulie a anului trecut. La momentul respectiv, era vorba de un prototip care nu ar fi trebuit să ajungă niciodată în magazine, dar a lăsat mulți oameni cu gura căscată, având în vedere că, pe lângă un PC cu Windows, în aceeași carcasă, avea un Xbox One X, un PlayStation 4 Pro și un Nintendo Switch. Monstruozitatea cu pricina a fost creată atunci pentru a celebra istoria de 10 ani a companiei.

Origin Big O nu ascunde două console în carcasa unui PC, ci te obligă să alegi doar una, un Xbox sau un PS4. Ar fi fost ideal să fie vorba de un Xbox One X, dar trebuie să te rezumi la Xbox One S All Digital Edition. Carcasa în care au fost integrate toate componente este una pe care o poți cumpăra și tu, Corsai Crystal Series 280X. Opțional, poți opta pentru un upgrade al hard disk-ului consolei la un SSD.

Cele două jumătăți ale acestui sistem vin la pachet cu propriile cabluri de alimentare și propriile ieșiri HDMI. Astfel, poți profita de ele simultan, dacă ai ai două TV-uri sau monitoare. În funcție de configurația pe care o vrei în PC, un astfel de sistem are un preț de pornire de 2499 de dolari, dar poate crește foarte ușor, mai ales dacă vrei un GeForce RTX de top.