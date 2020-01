„OZN pe băț”: Elon Musk anunță metoda ciudată prin care te vei conecta la sateliții săi

Elon Musk vrea să ofere internet locuitorilor planetei prin constelația sa de sateliți, iar acum anunță metoda prin care conexiunea poate avea loc.

Începând cu mai 2019, SpaceX a lansat deja în spațiu trei serii, a câte 60 de sateliți. Totuși, până acum nu am avut nicio informație care să ne arate cum mai exact se vor putea conecta utilizatorii la internet prin intermediul acestora.

Într-o postare pe Twitter, CEO-ul companiei a oferit detalii despre dispozitivul de care vei avea nevoie să te conectezi la serviciile oferite de rețeaua de sateliți Starlink.

Looks like a thin, flat, round UFO on a stick. Starlink Terminal has motors to self-adjust optimal angle to view sky. Instructions are simply:

– Plug in socket

– Point at sky

These instructions work in either order. No training required.

— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2020