Noi imagini din Avatar 2: cine joacă în cel mai așteptat film din ultimii ani

Pe contul oficial de Twitter al Avatar a apărut o nouă imagine de pe platourile de filmare ale viitorului Avatar 2. Cu această ocazie, vedem o parte importantă din distribuție.

Chiar dacă nu au fost foarte transparenți în privința procesului de producție al Avatar 2, ocazional, producătorii postează câte o poză de pe platou pe Twitter. Cea mai recentă poate fi văzută mai jos și ne confirmă faptul că, pe lângă Zoe Saldana și Sam Worthington care au jucat și în primul film, îi vom vedea în același film și pe Kate Winslet și Cliff Curtis. Ca referință, Kate Winslet nu a mai colaborat cu regizorul James Cameron de la Titanic, în 1997.

După câțiva ani de așteptări, Avatar 2 se apropie de lansare. Continuarea peliculei din 2009 se află în producție de mult timp, dar se pare că se fac progrese importante. Ca referință, James Cameron lucrează deja de aproximativ un deceniu la nu mai puțin de patru continuări pentru primul Avatar. Acestea ar trebui să ajungă în cinematografe la distanță de un an sau doi începând cu 2021.

În mod previzibil, când vine vorba de intrigă, nu se cunosc foarte multe detalii despre acțiunea viitoarelor lung metraje. Nu știm decât că, începând cu al doilea film din serie, vor fi introduse foarte multe caractere noi, interpretate de Michelle Yeoh, Edie Falco, Jemaine Clement sau Vin Diesel. Astăzi, acelor nume cunoscute din trecut li se adaugă Kate Winslet și Cliff Curtis.

La fel ca întreaga industrie de la Hollywood, producția la Avatar 2 a intrat în pauză în luna martie a acestui an, din cauza pandemiei. Chiar și așa, Cameron a promis că va face tot ce este posibil pentru ca lansarea să nu mai întârzie dincolo de 2021.

From the set of the sequels: @ZoeSaldana, Sam Worthington, Kate Winslet, and Cliff Curtis taking a break from underwater performance capture for a quick photo!

Fun fact: Much of the performance capture took place in this 900,000 gallon tank, built specifically for the sequels. pic.twitter.com/NSfqoZ6jXJ

— Avatar (@officialavatar) May 13, 2020