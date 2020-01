Primele imagini din Avatar 2 te vor face să nu mai ai răbdare până la lansare

Va mai dura ceva până vom putea vedea Avatar 2, însă pentru moment va trebui să ne mulțumim cu aceste câteva prime imagini.

În cadrul CES 2020, regizorul James Cameron a arătat la ce să ne așteptăm de la partea a doua din seria sa de filme. Acesta a arătat conceptul din spatele filmului în câteva fotografii care te vor face și mai nerăbdător să-l vezi.

Într-o postare pe contul oficial de Twitter al filmului, creatorii săi anunță că toate continuările seriei de filme nu vor avea loc doar în Pandora, ci vom putea explora și noi părți ale lumii din Avatar în cadrul acestora.

De asemenea, James Cameron a anunțat că, în patea a doua, vom avea parte și de ceva mai multe vehicule decât până acum.

Primul film din serie, Avatar, a fost lansat în 2009 și a deținut până recent titlul de cel mai profitabil lung metraj din toate timpurile (asta până să apară Avengers: Endgame). Partea a doua din seria de filme va apărea la aniversarea de 12 ani de la primul film, pe 17 decembrie 2021.

James Cameron nu se va opri doar la o a doua parte, ci seria va mai număra cel puțin patru părți. Următoarele filme din serie vor apărea pe o perioadă de 14 ani. Datele exacte pentru fiecare dintre ele sunt:

În octombrie 2019, creatorii filmului au postat pe Twitter o imagine oficială de la fimări. Ni-l arată pe Cameron cu o cameră 3D, înconjurat de apă adevărat și foc virtual.

Wave machines, blazing fire, and @JimCameron wielding a 3D camera — just another day on the set of the Avatar sequels!

Thanks to producer @JonLandau for capturing the photo. Be sure to follow him for future sneak peeks. ? pic.twitter.com/MxuPlOIQ3e

— Avatar (@officialavatar) October 2, 2019