Xbox Series X vine cu o veste proastă pentru posesorii de console vechi

Xbox Series X se va lansa înainte de finele acestui an, dar detalii noi despre iminenta consolă continuă să fie confirmate de către oficialii Microsoft.

Până când va ajunge la utilizatori și vor începe să circule review-uri online referitoare la Xbox Series X, rămân în picioare foarte multe întrebări referitoare la cea mai nouă consolă de gaming ieșită din Redmond. O parte dintre răspunsurile la acele întrebări au fost oferite de către oficialii Microsoft la mijlocul acestei săptămâni și, din păcate, nu vor încânta prea mult posesorii vechilor console Xbox.

Nu toate jocurile care se vor lansa pe Xbox Series X vor putea fi jucate pe actuala generație de Xbox One X, Xbox One S și Xbox One. Deși gigantul din Redmond a venit cu promisiunea că titlurile lansate de către studiourile Microsoft vor fi compatibile cu ambele generații de console pentru cel puțin un an, această promisiune nu se aplică terților.

Microsoft a confirmat această realitate tristă și, cu siguranță, nu va încânta cei care tocmai și-au cumpărat un Xbox One. În prima fază, s-a vehiculat că aceleași jocuri vor fi disponibile atât pe One, cât și pe Series X. Diferența este că pe viitorul Xbox One Series X vor arăta mai bine, se vor încărca mai bine, iar titlurile vor putea fi jucate cu până la 120 de grade pe secundă la rezoluție 4K. Din păcate, lucrurile nu sunt chiar atât de simple.

Deși Microsoft a promis că pe Xbox Series X vei putea juca toate titlurile mai vechi de Xbox One, indiferent când le-ai cumpărat, reversul nu va fi neapărat valabil. Vor exista mai multe titluri exclusive pentru Series X, deși, cel puțin în primul an de la lansare, acestea vor veni doar de la terți, nu și din partea studiourilor de dezvoltare deținute de Microsoft. Rămâne să așteptăm până la iarnă pentru a vedea cât de repede se vor lansa titluri doar pentru noua generație de console.