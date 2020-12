Netflix s-a reinventat peste noapte: funcția la care nu te așteptai vreodată, disponibilă pe mobil

Încă de la început, Netflix este un serviciu care a fost asociat cu streamingul în format video. Acum, te poți bucura de conținutul online doar în format audio.

În contextul unei actualizări neașteptate din partea Netflix, compania americană a decis să introducă pe mobil posibilitatea audiției clipurilor, fără un flux video aferent. Va fi ca și cum asculți un podcast, dar, de fapt, consumi conținutul tău preferat de pe cel mai popular serviciu de streaming doar în format audio.

În mod previzibil, o schimbare atât de radicală nu va fi disponibilă pentru toți utilizatorii din start și nici pentru întregul conținut disponibil pe Netflix. Inițial, se pare că funcția a fost introdusă în versiune de Android a aplicației, conform Android Police.

Noul update a fost introdus ”server side”, asta înseamnă că nu trebuie să-ți descarci o nouă versiune a aplicației de mobil pentru a experimenta noutatea. Dincolo de acest detaliu tehnic, mecanismul este cât se poate de simplu. În partea de sus a ferestrei de redare a Netflix vei vedea un buton intitulat sugestiv Video Off (Video dezactivat). Apeși pe el, ecranul se face negru, iar tu te bucuri de coloana sonoră.

Pentru a personaliza un pic experiența doar audio, există câteva setări noi. De exemplu, când intri la parametri și optezi pentru Audio Only, vei putea alege ”Always On”(Activat permanent), ”Headphones or External Speakers”(Se activează automat când folosești căști sau ai conectat telefonul la o boxă), Off (Funcția este dezactivată).

Ideea din spatele noi funcții, pe lângă cea evidentă de a-ți asculta show-urile de pe Netflix, este de a micșora traficul de internet și de a te ajuta să te concentrezi pe altceva, atunci când te bucuri de un documentar, un show de stand-up comedy sau alt conținut creat în principal pentru componenta audio. Rămâne să vedem cât va dura până când noua funcție va fi disponibilă global, atât pe Android, cât și pe iPhone.