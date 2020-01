Anunț oficial Netflix: când apare sezonul 2 din Narcos Mexico

Netflix a făcut oficial unul dintre cele mai așteptate anunțuri: știm acum când va apărea mai exact sezonul 2 din serialul Narcos: Mexico.

Serialele cu traficanți de droguri și criminali prin extrem de bine la public, iar seria Narcos nu este deloc o excepție. Serialul original Netflix, care spunea povestea celui mai celebru traficant de droguri din lume, Pablo Escobar, a fost unul dintre cele mai bine-primite seriale de pe patformă. Narcos: Mexico nu este continuarea acțiunii primului, ci mai degrabă un serial înrudit cu primul. În esență, este un spin-off bazat în Mexic.

Primul sezon din serial a apărut pe plaformă în 2018, iar acum Netflix a anunțat când va fi lansat oficial sezonul 2 din Narcos: Mexico. Data oficială a apariției noului sezon este de 13 februarie 2020.

Odată cu anunțul oficial, Netflix a publicat și un teaser care îl are în prim plan pe actorul principal din serial, Diego Luna.

Catch him if you can. Narcos: Mexico Season 2 premieres February 13 on @netflix. pic.twitter.com/OpScR1Et9h

— Narcos (@NarcosNetflix) December 17, 2019