Nestlé, acuzată de poluare masivă: ce s-a întâmplat într-una dintre fabrici

Compania Nestlé este dată în judecată după ce tone de pește mort au fost găsite într-un râu de pe lângă o fabrică franceză deținută de aceasta.

Mai multe tone de pește mort au fost descoperite în râuri din nord-estul Franței, care își au cursul pe lângă una dintre fabricile gigantului agroalimentar Nestlé. Acuzațiile vin din partea unei federații locale de pescuit, care a depus o plângere legală împotriva conglomeratului agroalimentar pentru rolul jucat în această situație.

Departamentul francez din Ardennes a raportat că peste 2 tone de pește mort au fost scoase din râul Aisne în aval din comuna Challerange, pe 12 august. Federația de pescuit din Ardennes a postat fotografii cu incidentul pe rețelele sociale, arătând sute de pești morți care au fost scoși din râu de pompierii și pescarii voluntari de-a lungul mai multor zile.

O problemă în plus, din cauza valurilor de căldură care cuprind acum mai multe părți din Europa, printre care și Franța, peștii au început să intre în stare de descompunere, afectând și mai mult comunitățile din zonă.

Din fericire, nu se consideră că există un risc pentru sănătatea publică.

Radio France Internationale raportează că poliția locală lucrează pentru a stopa scurgerea care este analizată de oamenii de știință din domeniul mediului pentru prezența substanțelor chimice sau bacteriilor. Se crede că peștii au murit din cauza scăderii nivelului de oxigen din apă.

Plângerea conține acuzații legate de faptul că apa reziduală de la fabrica locală Nestlé din Challerange se face vinovată de aceste evenimente. Fabrica locală produce lapte praf pentru capsulele de cafea Nescafé Dolce Gusto.

“În 40 de ani de când lucrez cu federația, nu am văzut niveluri atât de mari de poluare. Totul este mort pe o rază de 7 km și 30 metri lățime. Avem trei tone de pește mort. În plus, există 14 de specii protejate care au fost afectate, cum ar fi țiparul sau mrenele”, a declarat Michel Adam, președinte al Federației de pescuit din Ardennes.

Nestlé și-a cerut scuze pentru rolul jucat în această situație. Într-un interviu acordat AFP, fabrica Nestlé a confirmat că a avut loc o „deversare accidentală de efluenți biologici, fără prezența substanțelor chimice” din instalația sa de tratare a apelor reziduale, în seara zilei de 9 august.

„Imediat ce am aflat despre incident, duminică la ora 11, am oprit producția și am pus capăt scurgerii”, a declarat Tony do Rio, directorul Nestlé.

“Această scurgere a fost intermitentă și de o durată de mai puțin de trei ore, duminică seara”, a declarat el, adăugând că fabrica și-a suspendat activitatea “timp de câteva zile” după incident. Tone de pește mort au fost găsite și în mai multe locații de pe granița cu Belgia, dar autoritățile nu au confirmat încă legătura dintre aceste două situații.