Mortal Kombat 11 intră în 2021 cu o mostră din filmul lansat în 1995: despre ce este vorba

Pe lângă îndrăgita serie de jocuri, Mortal Kombat este numele unui film lansat în 1995, iar câteva din personajele desprinse din acea peliculă vor fi disponibile în MK11, printr-un DLC.

Dacă ești un fan al seriei Mortal Kombat, este păcat să nu fi văzut filmul cu același nume de acum 25 de ani. Unii îl consideră ca fiind printre cele mai proaste filme cu super eroi din istorie și, în același timp, unul dintre cele mai fascinante. Lung metrajul regizat de Paul WS Anderson (Resident Evil) a fost îndrăgit de fani și desființat de critici. Un lucru este însă sigur, cei care l-au văzut l-au ținut minte.

Din acest motiv, creatorii seriei Mortal Kombat s-au gândit să-i aducă un omagiu printr aducerea în actualitate a cătorva personaje din filmul de acum 25 de ani. Cele trei skin-uri vor fi incluse într-un DLC pentru Mortal Kombat 11 pe care îl poți achiziționa cu 6 dolari pe toate platformele pe care este disponibil și jocul.

DLC-ul cu pricina este intitulat Klassic MK Movie Skin Pack și include trei actori care au înregistrat voci noi doar pentru acest proiect, fizionomia lor din joc fiind cea din pelicula lansată în 1995. Dacă te încântă referința ”istorică”, te vei putea juca cu Christopher Lambert în poziția de Protector of Earthrealm Raiden, Linden Ashby în spatele personajului Hollywood Komabantant Johnny Cage și, nu în ultimul rând, Bridgette Wilson – Sampras ca Island Bound Sonya Blade.

Zvonuri pe marginea acestui DLC au apărut în luna septembrie a acestui an, când mai mulți crackeri au găsit printre fișierele jocului vocile celor trei personaje incluse în Klassic MK Movie Skin Pack. În cazul în care nu l-ai jucat deja Mortal Kombat 11 este disponibil pentru PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia și PC. Pe PS5 și Xbox Series X/S ai acces la MK11 Ultimate Edition care include Kombat Pack 1, 2 și Aftermath Expansion.

It has begun! Stars from the 1995 Mortal Kombat film reprise their roles in #MKUltimate. The Klassic MK Movie Skin pack is available for separate purchase today. pic.twitter.com/90REEXKrNp

— PlayStation (@PlayStation) November 24, 2020