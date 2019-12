Filmul Mortal Kombat va apărea mai devreme: când îl vei putea vedea la cinema

Mortal Kombat este unul dintre cele mai populare jocuri video care există, iar acum va exista și un film bazat pe acțiunea din joc.

Fanii jocului au primit bucuroși vestea că va exista și un film inspirat de acesta. Au primit și o dată oficială de lansare a filmului: ar fi trebuit să se lanseze a cinematografe în 5 martie 2021. Totuși, există vești bune pentru cei nerăbdători. Warner Bros a anunțat că programul de lansare al adaptării jocului video a fost avansat. Astfel, filmul va avea premiera cu câteva săptămâni mai devreme.

Warner Bros a confirmat că filmul Mortal Kombat va fi lansat pe data de 15 ianuarie 2021.

Studioul de producție încearcă să pună proiectul pe picioare încă din 2011.

Mortal Kombat va reprezenta debutul regizoral al lui Simon McQuoid, cunoscut în industria filmului pentru munca depusă în cadrul unor reclame pentru PlayStation, Halo și Range Rover. Acestuia i se va alătura scenaristul Greg Russo. De asemenea, noul film îl va avea producător pe James Wan. Acesta este cunoscut pentru contribuția sa în lansarea pe marile ecrane a unor filme precum cele din seria Saw, The Conjuring sau Aquaman.

Știm și câțiva dintre actorii care urmează să joace în noul film Mortal Kombat. Este vorba despre Joe Taslim (The Raid), care îl va juca pe anti-eroul Sub Zero, Ludi Lin (Power Rangers, Black Mirror) care îl va juca pe călugărul Shaolin Liu Kang.

Totuși, nu există detalii despre un potențial plot al filmului. Astfel, nimeni nu știe exact ce se va întâmpla și care va fi acțiunea filmului.

Greg Russo și alții au anunțat că au încheiat deja filmările.

Congrats to the amazing cast and crew of #MK2021 on the wrap today! Thank you for being so awesome to work with. The passion and dedication I felt was insane. Hope you get some much needed rest over the holidays! #MortalKombat pic.twitter.com/NXuCl6Bi16

— Greg Russo (@WriterRusso) December 13, 2019