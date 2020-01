Meniul de la Oscar pare gândit de Greta Thunberg (cu bine și rău)

La nivel mondial, se duce o discuție aprinsă legată de sustenabilitatea industriei alimentare. Schimbările climatice reprezintă, e adevărat, o amenințare, iar premiile Oscar din acest an s-au inspirat din semnalele de alarmă trase de activista de mediu Greta Thunberg.

Membrii Academiei de Film Americane vor să arate că le pasă de mediu. Se duce o luptă acerbă pe marketing în jurul acestui subiect, mai ales de când activista de mediu Greta Thunberg a devenit tot mai prezentă la tot felul de conferințe importante de pe tot mapamondul.

Așa că organizatorii premiilor Oscar din acest an au decis că ar fi cazul să se „urce” un pic pe acest subiect. Așa că au stabilit ca meniul din acest an să fie unul „verde”. Meniurile alese pentru mesele din acest an vor fi 100% sau în mare parte compuse din alimente create artificial.

Meniul de la premiile Oscar 2020, inspirat de Greta Thunberg

Una dintre mesele oferite participanților la premiile Oscar va fi compusă doar din alimente plant-based, adică unele create artificial în laborator. De asemenea, la cina oferită după eveniment 70% dintre alimente vor avea aceeași proveniență, iar 30% vor fi compuse din produse vegetariene, pește și carne. Toată mâncarea va proveni din surse sustenabile și din medii prietenoase cu mediul.

Membrii Academiei de Film susțin că, în ultimul deceniu, au încercat, pe cât posibil, să reducă amprenta de carbon și să aibă o mai mare grijă de planetă. Ultimul pas pentru ca această gală să devină neutră din acest punct de vedere e acest…meniu.

Lângă care vor apărea, desigur, sticle scumpe de șampanie și băuturi dintre cele mai fine, provenite din distilerii care nu țin neapărat la mediul înconjurător.

E o idee apărută pe ultima sută de metri, de fapt, pentru că meniul inițial fusese gândit altfel și conținea pește, orez și alte legume. Numai că se pare că la schimbarea de plan a contribuit atât discursurile pline de înflăcărare ale Gretei Theunberg, dar și cel susținut de Joaquin Phoenix la Globurile de Aur.

Acolo, actorul care l-a jucat pe Joker a sugerat că acea gală ar trebui să devină vegană.

Anul acesta, la fel ca-n ceilalți ani, premiile Oscar sunt mai mult despre marketing și mai puțin despre filme. Sau, cel puțin, într-o proporție asemănătoare.