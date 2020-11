Ludovic Orban, despre carantinarea Bucureștiului, după ce au fost închise 50 de localități din România

Încă de la începutul pandemiei, s-a pus problema carantinării Bucureștiului, dar autoritățile au evitat să se arunce la un astfel de gest radical.

Un lucru este sigur, carantina funcționează. Chiar și dacă este vorba de localități sau orașe mai mari, statisticile elaborate pe teritoriul României au confirmat că această metodă duce la o scădere a cazurilor.

„Am făcut analiza pe cele trei localităţi urbane din Sălaj pentru care s-a decis intrarea în carantină pe data de 5 noiembrie. Toate cele trei localităţi, după aproximativ şapte zile, au început să înregistreze reducerea numărului de cazuri, deci un trend descendent. Deci măsura de carantinare este o măsură care dă rezultate”, a insistat Ludovic Orban într-o declarație făcută luni seară.

Premierul a atras atenția și asupra celorlalte localități din România care au intrat în carantină. „Avem la dispoziţie instrumente precum carantinarea şi aţi văzut că am luat decizia de carantinare peste tot unde am considerat şi unde, pe baza evaluărilor DSP, s-a solicitat carantina. Avem la Baia Mare, la Zalău, Sibiu, Alba Iulia, Sebeş, Cugir, avem inclusiv capitale reşedinţe de judeţ carantinate. La Bistriţa am înţeles că se va derula procedura de carantină. Avem aproape 50 de localităţi care sunt în carantină”, a afirmat șeful guvernului.

În ceea ce privește carantinarea unor orașe mari, precum Cluj sau Timișoara, Ludovic Orban este de părere că acolo, în ceea ce privește cazurile de coronavirus, s-a creat ”un platou și nu a existat o creștere semnificativă”. Cu alte cuvinte, măsurile luate pe plan local în combinație cu cele adoptate pe plan național, dau rezultate.

Vizavi de situația îngrijorătoare din București, premierul a atras atenția asupra unei rate de infectare de 5,6 la mie. Cu toate acestea, pentru că vorbim de un ritm de creștere liniar, el speră să vadă în curând o oprire a creșterii numărului de cazuri zilnice, fără dispunerea carantinării. În consecință, cel puțin pentru un moment, Capitala nu intră în carantină.