Jocurile video care te țin sănătos mintal: cercetătorii de la Oxford te încurajează să stai cu ochii în ecran

Beneficiile derivate din jocuri video au fost subiectul multor studii de-a lungul anilor, dar cel mai recent s-ar putea să fie și cel mai interesant.

Un studiu al Universității Oxford confirmă faptul că s-ar putea să fie benefic pentru sănătatea ta mintală să stai cu ochii într-un joc video. În mod previzibil, depinde de jocul video pe care îl joci, dar conform analizei publicate de The Guardian, Animal Crossingg: New Horizons are mari șanse să-ți facă bine. Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville cade în aceeași categorie.

Pentru a ajunge la această concluzie, cercetătorii de la Oxford au analizat informațiile de gameplay din cele două jocuri și au apelat la niște chestionare. Concluziile au fost cât se poate de simple, cu cât cineva se juca mai mult timp, cu atât starea lui generală de bine se îmbunătățea.

Față de alte studii similare, această nouă analiză diferă prin faptul că partea de gameplay a ecuației, timpul petrecut în joc și ce a făcut o persoană în joc nu a fost raportat de persoană, ci datele au fost desprinse direct din cele două titluri menționate mai sus. Astfel, s-a facilitat un grad sporit de obiectivitate a analizei.

Studiul a arătat că ești o ființă umană mult mai fericită dacă te joci patru ore pe zi de Animal Crossing. Cu toate acestea, creatorii studiului nu vor să generalizeze concluziile legate de acest joc pentru toate creațiile din industria jocurilor video. ”Sunt încrezător că dacă cercetarea va continua, vom învăța și despre lucrurile pe care le percepem ca fiind toxice în jocuri video și vom avea dovezi în ceea ce le privește.”, a afirmat Andrew Przybylski, cercetătorul șef responsabil de această analiză în cadrul Oxford.

În final, Przybylski este de părere că dezvoltatorii de jocuri ar trebui să adune mai multe date legate de gameplay pentru a ne ajuta să înțelegem semnificativ mai bine relația oamenilor cu acest hobby.