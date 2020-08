Industria care a crescut enorm în pandemie îți face mai plăcut statul acasă

E evident că tehnologia ne-a salvat în această pandemie. Producătorul japonez de jocuri Nintendo a anunțat joi o creștere de 428% a profitului trimestrial.

Creșterea a fost determinată de cererea pentru consola Switch și a titlului „Animal Crossing: New Horizons”, pe fondul pandemiei, care a dus la creșterea cererii de jocuri. Profitul operațional pentru perioada aprilie-iunie a fost de 1,37 miliarde de dolari, aproape dublu față de estimările analiștilor, menționează aceeași sursă.

Pe de altă parte, concurența, Sony, a anunțat o creștere accentuată a vânzărilor de software pentru consola PlayStation 4, impulsioante de titluri precum „The Last Of Us Part II”, lansat în iunie.

Cea mai profitabilă industrie pe timp de pandemie

În timp ce oamenii petrec perioade îndelungate în casă din cauza pandemiei de coronavirus, se pare că fac mai multe investiții în alte activități. Din acest motiv, unele companii o duc mai bine ca niciodată. Și e de așteptat ca această tendintă să se păstreze până la finalul anului.

Gamerii au ajuns să cheltuiască mai mult pe jocuri video în 2020 decât au făcut în ultimul deceniu. Nu mai puțin de 1,2 miliarde de dolari au fost cheltuiți pe acest subiect doar în luna iunie și doar în SUA. În contextul în care vorbim de un trend global, este clar că numărul celor care toacă bani pe acest subiect în această perioadă este mai mare ca niciodată.

Conform unui nou studiu publicat de NPD pentru piața din SUA, banii investiții în jocuri video de orice fel, pe orice platformă, a ajuns la 1,2 miliarde de dolari luna trecută, în iunie. Ca referință, această valoare nu a mai fost atât de mare din iunie 2009 și se reflectă într-o creștere de 26% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În perioada sărbătorilor de iarnă, Microsoft și Sony vor lansa noile console video. E de așteptat ca asta să ducă la o creștere a veniturilor.