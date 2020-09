Îți transformă sufrageria în cinematograf, cu adevărat: singurul proiector certificat HDR10+

S-ar putea să nu cochetezi cu produsele Samsung când vine vorba de proiectoare de top, dar tocmai au lansat câteva modele cu specificații premium care merită toată atenția.

În ultimii ani, ideea de cinema în confortul căminului a devenit semnificativ mai accesibilă, datorită unor modele ultra short throw. Acestora le sunt suficienți 20-30 de centimetri de perete sau suprafața de proiecție pentru a-ți oferi o imagine de 2 – 3 metri în diagonală. Dacă ai parte de o imagine la rezoluție 4K Ultra HD, cu atât mai bine.

Samsung The Premiere este o familie de două proiectoare de top a producătorului sud coreean. Este formată din LSP9T și LSP7T. Ambele sunt 4K, dar unul poate genera o imaginea de 130 de inci (3,3 metri), în timp ce modelul mai ieftin se rezumă la 120 de inci (3 metri). Este important de reținut că aceste diagonale pot fi obținute cu proiectorul lipit de perete, la fel ca în imaginea de mai sus.

”Pe parcursul ultimelor luni, am văzut cum consumatorii petrec din ce în ce mai mult timp acasă iar activitățile zilnice continuă să se schimbe. TV-ul a devenit centru de divertisment, un partener de fitness, un coleg de muncă și o sursă de știri. The Premiere reimaginează experiența cinematografului de acasă cu un design compact, complet nou, imagine 4K și un sunet impresionant pentru spații compacte, poate fi folosit pentru orice activitate de acasă și aranjament din sufragerie.”, a explicat Jongsuk Chu, EVP for Visual Display în cadrul Samsung Electronics.

Ambele proiectoare integrează platforma Smart TV de la Samsung, pentru acces rapid la serviciile tale favorite de streaming. Ca o altă diferență între LSP9T și LSP7T, modelul mai scump, 9T, este primul din lume certificat HDR10+ pentru o experiență vizuală deosebită. Momentan, nu au un preț asociat, dar ar trebui să ajungă în magazine în următoarele luni în SUA, Europa și Coreea de Sud.