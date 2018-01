Noul proiector 4K de la Optoma vine cu un asistent virtual

Dacă ți-ai dorit vreodată să vorbești cu un proiector pentru a-l invita să creeze atmosfera perfectă în casă înaintea unei vizionări, Optoma are un model pentru tine.

După câțiva ani în care am văzut doar becuri inteligente, frigidere sau termostate, în ultimul an am fost asaltați de boxe cu suport pentru asitenți virtuali. Pe lângă abilitatea lor de a răspunde la o varietatea semnificativă de comenzi vocale, boxele cu Alexa, Google Assistant și, în curând, Siri fac o treabă foarte bună la a interacționa cu echipamentele pe care le ai deja în confortul căminului. Din acest motiv, nu ar trebui să pară neapărat ciudat faptul că cineva s-a gândit să integreze o astfel de inteligență artificială într-un proiector.

În cazul în care experiența ta perfectă de vizionare implică o anumită temperatură în cameră și luminile mai mult sau mai puțin stinse, Optoma a anunțat un proiector care automatizează aplicarea acestor parametri. După ce am văzut primele TV-uri cu Alexa, noul UHD51A este primul proiector ce vine la pachet cu Alexa. Astfel, din doar câteva comenzi vocale, îți poți defini ambianța perfectă pentru a vedea un film în tihnă. În același timp, dacă nu mai știi în ce film l-ai văzut pe Idris Elba, poți întreba același asistent virtual în timpul vizionării.

În privința celorlalte specificații, noul UHD51A de la Optoma nu prea are de ce să te dezamăgească. Funcționează la o rezoluție nativă 4K, are o putere luminoasă specificată de 2400 lumeni și o rată de contrast de 500.000:1. Nu lipsește nici suportul pentru afișarea conținutului video în HDR. Inclus în ecuație este un media player cu Android și o pereche de porturi HDMI cu suport pentru fluxuri video 4K cu 60Hz.

Prețul de achiziție al modelului detaliat mai sus este de 1699 de dolari, dar dacă vrei un model cu specificații identice fără Alexa, te poți orienta către Optoma UHD50 cu 1500 de dolari.