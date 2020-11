Iohannis, prima reacție la reportajul Recorder cu directorii numiți politic: ”PNL și-a numit oameni apropiați”

În doar două zile, reportajul Recorder de mai jos a adunat aproximativ 600.000 de vizualizări pe YouTube. Subiectul nu putea fi ignorat de Iohannis.

La începutul acestei săptămâni, a devenit viral un clip Recorder prin care se atrage atenția asupra modului în care Guvernul PNL își numește în funcții de conducere la nivel județean oameni care nu au nicio treabă cu domeniul pe care îl administrează, nu cunosc legislația specifică domeniului și nu au mai avut niciodată o tangență cu el. Pentru că are mari șanse să afecteze numerele obținute la alegerile parlamentare, președintele României, membru PNL, a adresat subiectul.

În loc să se ascundă după deget, Iohannis a spuns că practica numirii ”oamenilor de partid” este cât se poate de normală. „Este evident că fiecare guvern îşi numeşte în poziţiile care se vacantează din varii motive persoane care sunt mai mult sau mai puţin apropiate de guvernul respectiv şi care îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru posturi. Ştiu că se speculează foarte mult că şi PNL şi-a numit oameni apropiaţi. Da, probabil, şi-a numit oameni apropiaţi, fiindcă acele măsuri care se decid la nivel de Guvern trebuie puse în practică de cineva care nu este împotriva Guvernului, ci care este pe aceeaşi linie cu Guvernul.

Însă persoanele, evident, trebuie să îndeplinească şi criteriile cerute de lege pentru a ocupa aceste poziţii. Or nu mi-aţi dat niciun exemplu de o persoană care a fost numită fără a îndeplini condiţiile cerute de lege pentru aceste posturi, iar, dacă ar fi astfel de cazuri, cu siguranţă se poate verifica ce s-a întâmplat acolo”, a spus Iohannis, într-o conferinţă de presă, întrebat în legătură cu deciziile liberalilor privind numirile unor oameni apropiaţi în diverse instituţii publice.

Partea bună, dacă o putem numi așa, este că a recunoscut faptul că se fac greșeli. Pentru multe dintre greșeli a dat însă vina pe pandemie și nu prea are vreo legătură cu subiectul. „Eu am fost primul, vă amintiţi, care am spus: da, s-a guvernat în criză, cu măsuri de criză, în minoritate parlamentară, s-au făcut şi greşeli, dar nu s-au făcut greşeli sistematic, intenţionate. Diferenţa între pesedişti, pe care, cum bine aţi citat, i-am criticat ieri – îi voi critica şi astăzi, şi mâine – PSD a numit, consecvent, numai persoane apropiate, indiferent de calificare şi de felul în care şi-au făcut treaba, foarte multe persoane incompetente, clientelism de partid.

Partidul Naţional Liberal – şi la indicaţia şi rugămintea mea – a numit persoane pregătite şi care îndeplinesc condiţiile. Dacă or fi fost şi numiri greşite, atunci ele vor fi corectate, fără doar şi poate, fiindcă reformele pe care dorim să le facem pentru România normală trebuie făcute cu oameni care doresc să facă aceste reforme şi care se califică pentru posturile respective”, a adăugat Iohannis.

Când a primit întrebări punctuale, șeful statului s-a fofilat. „Nu cunosc aceste persoane şi nu cunosc CV-urile lor, deci nu pot să vă răspund aşa, pe loc, despre tot felul de poziţii din diferite judeţe, însă ceea ce spuneţi dumneavoastră nu este obligatoriu o problemă, fiindcă condiţiile cerute de lege sunt scrise în lege şi de regulă sunt destul de multe şi destul de clare. Dacă credeţi însă că există undeva o problemă, v-aş ruga să sesizaţi chestiunea la colegii mei şi o să îi rog să verifice”, a concluzionat președintele României.