Încercările memorabile prin care a trecut Dacia de-a lungul timpului

Dacia este unul dintre cele mai de succes branduri din România. A reușit să reziste de-a lungul timpului și, chiar dacă producătorul auto a fost cumpărat de francezii de la Renault, marca n-a dispărut. De ce? Pentru că a demonstrat, poate, că e mai mult decât o mașină cu care-ți faci treaba. Se poate adapta schimbărilor și, grație tehnologiilor testate de compania-mamă, reușește să rămână competitivă. De-a lungul timpului, însă, a fost supusă mai multor încercări. Iată o listă, ca să vezi prin ce a putut să treacă mașina asta.

Volkswagen înseamnă, în limba germană, mașina poporului. E brandul lor de țară dacă vrei (când vine vorba de industria auto) și, dacă ar fi să faci o comparație doar din acest punct de vedere, fix așa e și Dacia pentru țara asta. E mașina românilor.

Modelele ieșite pe poarta uzinei de la Mioveni (și din fabrica din Maroc) se vând, anual, ca pâinea caldă. Dacia prinde nu numai la poporul român, ci și pe alte piețe extrem de importante. Mai mult, modelele sunt vândute și sub marca Renault. E vorba de acealeași mașini, dar livrate cu altă siglă.

Notează așadar că succesul mărcii autohtone e mult mai mare decât o arată cifrele oficiale din bilanțurile prezentate de Renault.

De-a lungul timpului, Dacia a trecut prin mai multe încercări. Unele s-au dovedit a fi un succes remarcabil, altele s-au împotmolit undeva pe drum. Ți-am pregătit o listă cu încercări memorabile din istoria Dacia. Hai să vezi cum a reușit mașina asta să ajungă în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii.

Toată Europa, la volanul unei Dacii

Prin 2012, Dragoș Manea a decis să-și pună la încercare modelul Dacia 1310, autoturismul aflat în posesia familiei sale. Modelul avea, la vremea respectivă, o vechime de 27 de ani. După mai mulți ani în care a testat-o pe diverse trasee din Europa și i-a schimbat mai toate piesele, a decis să pornească într-o călătorie până-n nordul Europei.

După ce a și-a pus la punct traseul, a condus prima dată până-n Franța, unde s-a oprit la Denis. Acolo s-a întâlnit cu președintele unui club automobilistic, denumit Renault 12. Mulți dintre cei pe care i-a întâlnit acolo au fost uimiți de faptul că Dragoș a condus atâția kilometri la volanul unei mașini atât de vechi.

Și călătoria nu se terminase încă.

Până-n Franța, el făcuse doar 2.700 de kilometri. După popasul de acolo, a pornit spre țările nordice, acolo unde voia oricum să ajungă. A traversat Parisul la o oră de vârf și la o temperatură de 35 de grade Celsius, a mers prin centrul Europei și a ajuns la Copenhaga.

A urcat pe podul lung de opt kilometri până la Malmo, Suedia și apoi a mai condus până la Oslo încă 2.000 de kilometri. Călătoria s-a dovedit a fi un succes. Iar bătrâna Dacie a lui Dragoș a demonstrat atunci că nu era chiar atât de bătrână.

Și că încă mai putea să ducă.

Loganul cu un milion de kilometri la bord

Matei Anastasie este șofer de taxi și își desfășoară activitatea în Slobozia. Povestea lui a devenit cunoscută după ce s-a dus cu modelul Logan la un service din oraș, iar reprezentanții acestuia s-au mirat de ce au găsit sub capotă. Modelul Logan atinsese un milion de kilometri la bord.

Imediat după ce a atins venerabila vârstă, șoferul a mers cu mașina în service, pentru a o testa. Inginerii au stabilit că autoturismul avea multe componente care erau originale din fabrică. Astfel, șoferul din Slobozia a atins 1 milion de kilometri cu motorul și cutia orginale.

„L-am cumpărat în 2007 prin credit bancar de la o reprezentanță Dacia din Slobozia. Am ales echiparea de top de la acea vreme, adică Laureate, dotată cu tot ce se putea pune pe o Dacie atunci și am optat pentru o instalație GPL din fabrică. Motorul este 1.4 benzină de 75 cp. Am comandat mașină în august și am primit-o în octombrie. Făcând foarte multe drumuri, atât în țară, cât și peste hotare. Cea mai mare parte din această distanță considerabilă am reușit să o fac prin taximetrie, cu drumuri locale și extraurbane. Dar am vizitat și multe țări împreună cu familia, ceea ce înseamnă distanțe lungi, dar și multe vizite periodice naționale, având rude în Buzău și Brașov”

Matei Anastasie, șofer de taxi

Șoferul de taxi susține că a schimbat multe la mașină, dar nu și piesele principale. Cum-necum, modelul a mers în continuare.

Dacia în Sahara, un proiect frumos, dar eșuat

La începutul lui 2018, opt prieteni din Satu Mare au plecat într-o expediție extrem de ambițioasă. S-au hotărât să se urce în modele Dacia 1300 și 1310 și să parcurgă un drum din Satu Mare până în Maroc. Ei au ales mașinile conduse de părinții lor, le-au restaurat și și-au propus să tranziteze la volanul lor Ungaria, Slovenia, Italia, Franța, Spania, strâmtoarea Gibraltar…cu destinație finală deșertul Sahara.

Ideea a apărut după ce, în 2017, făcuseră deja turul României cu trei modele, iar viteza medie pe autostradă a fost de 130 km/h. Au vrut să parcurgă 10.000 de kilometri, dar, din păcate, aventura nu și-a atins scopul.

Au abandonat pe ultima sută de metri după ce au constatat că e prea greu şi prea cald pentru a ajunge până în Maroc cu geamul de la maşină lăsat jos. Bătrânele Dacii n-au rezistat până la final.

E adevărat că primele trei zile ale cursei au fost liniştite şi fără incidente, fiind nevoie doar de schimbarea unei planetare, dar provocarea s-a dovedit prea mare. Expediția a fost abandonată în Spania, pe ultima sută de metri. Practic, mai aveau nevoie doar de o zi să traverseze și strâmtoarea Gibraltar și să ajungă în Maroc.

Dacia a bifat, totuși, un succes saharian

Ce nu au reușit, însă, cei din Satu Mare au reușit doi șoferi din Caransebeș. E vorba de Dan Paici și Ștefan Andronache care, în urmă cu câțiva ani, în februarie 2016, au străbătut 7.000 de kilometri pe un drum transcontinental, prin deșertul saharian și pe drumurile Africii.

Toată călătoria a fost făcută la volanul unei Dacii 1.300 din 1982. Au pornit de la Budapesta, într-un raliu asemănător cu defunctul Paris – Dakkar. Iată ce povestea Dan Paici la acea vreme.

„Mașina ne-a dăruit-o o doamnă din Reșița, Georgeta Havrileț. Voia să o dea la Rabla. Am luat Dacia din 1982, am vopsit-o, am schimbat tot ce se putea schimba la ea, pentru că ne aștepta un drum lung și greu, am luat piese de rezervă, chiar și un carburator în plus. Și, cu toate că am schimbat tot ce se putea, în Spania ne-a lăsat un rulment pe spate, care s-a sudat practic, în urma încălzirii excesive. Am rămas astfel un pic în urmă, căutând un rulment echivalent. Ne-a ajutat un marocan dar tot cu dalta și ciocanul l-am desfăcut, pentru a-l înlocui. Ne-am descurcat până la urmă, dar am mai avut o problemă, când am schimbat carburatorul, în Maroc. Am uitat să pun returul și mașina a luat foc. Noroc cu câțiva oameni ai locului și cu veșmintele lor tradiționale, cu care au stins repede flăcările.”

Aventura s-a dovedit, în cele din urmă, un succes.

Dacia Duster, modelul care a ajuns în cel mai friguros loc de pe planetă

Îți povesteam recent despre cum doi români au reușit să ajungă, la volanul unui model Dacia Duster, până în Siberia. Mai exact în Oimiakon, în Iakuția, o așezare care e cea mai friguroasă de pe pământ. Când au ajuns la destinație, termometrele arătau minus 47 de grade Celsius.

Attila și Kinga Bertici s-au deplasat, pe parcursul întregii călătorii, numai cu modelul Duster. E vorba de o mașină cumpărată în leasing de la o reprezentanță din Satu Mare, iar cei doi țin să precizeze că expediția lor nu a fost sponsorizată în niciun fel de Dacia. De remarcat că nu sunt primii români nu sunt primii români care ajung la Oimiakon, dar sunt primii care ajung cu o singură mașină, un model Duster, fără să fie asistați de alte mașini, care să intervină în caz de vreo problemă.

„Foarte tare se simte diferența. Nici noi nu am crezut. Este incredibil de frig la -50. Am luat bagajele din mașina fără mănuși, ca să pot să închid ușa, am mers 10 metri până în casa unde suntem cazați și am crezut că mi se rupe mâna de frig”, spune unul dintre ei.

Expediția lor a devenit virală pe YouTube fiindcă cei doi au pus multe clipuri pe YouTube cu drumul și cu tot ce vizitează. Unele clipuri au și 80.000 de vizualizări și 500 de comentarii. Până să ajungă în cel mai rece loc de pe pământ, cei doi români au traversat cu modelul Duster inclusiv râuri înghețate (de două ori Lena și o dată Aldan), pe o distanță totală de peste 50 km.

ARO, o altă mașină românească pusă la grea încercare

Dacia nu e singura mașină pe care România a pus-o la încercări grele. Și ARO, marca dispărută între timp, are o istorie bogată în astfel de fapte. Iar prima expediție la care fostul constructor a luat parte datează de prin anii 70.

A fost prima expediție românească transafricană și a avut loc între noiembrie 1970 și mai 1971. Cei care au plecat atunci la drum la volanul unor modele ARO au vrut să culeagă material biologic faunistic și floristic african, dar și să realizeze un documentar. Așa urma să fie testată și rezistența mărcii românești pe trasee dificile.

Ideea expediției a apărut la Cluj. Fiind vorba de un regim nu tocmai permisiv, ca să obțină aprobare pentru a ieși din țară, a fost nevoie ca expediția să se deruleze sub “pavilion” oficial, sub egida guvernului.

Modelele ARO au urmat traseul Senegal, Mali, Volta Superioară, Niger, Nigeria, Camerun, Ciad, Africa Centrală, Zair, Rwanda, Uganda și Kenya. În total: 18.000 de kilometri cu trei mașini de fabricație românească – un autoturism ARO IMS M461 și două TV-uri. Iar expediția s-a dovedit a fi un succes.

Recomandare-bonus:

Dacă vrei să afli și cum s-a transformat România după Revoluție, iată un documentar care se folosește chiar de marca Dacia pentru a-ți explica mai multe. Am scris despre el AICI.