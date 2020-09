Noul trailer “No Time To Die”: James Bond are o misiune incredibilă

Noul trailer pentru “No Time to Die” lasă indicii despre misiunea care va schimba totul.

Daniel Craig este în plină acțiune în cea de-a 25-a tranșă a francizei Bond și descrie noul trailerul pe Twitter drept “Misiunea care schimbă totul începe … #NoTimeToDie”.

Este un clip de două minute și jumătate plin de mașini rapide, oameni frumoși și scene din întreaga lume.

În film, pensionarea lui Bond în Jamaica este întreruptă când este chemat să salveze un om de știință răpit. Craig joacă alături de Rami Malek, Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Naomie Harris și Ana De Armas, care au făcut parte și din distribuția filmului “Knives Out”.

Trailerul plin de acțiune dezvăluie mai multe despre misteriosul Safin (Rami Malek) și probabil planul său de schimbare a lumii. „Amândoi eradicăm oamenii pentru a face lumea un loc mai bun. Vreau doar să fiu puțin mai ordonat”, îi spune Safin lui Bond.

Noua apariție 007 a lui Daniel Craig îl surprinde pe Bond la cinci ani de la pensionare după evenimentele din Spectre. Este întrerupt de la odihnă pentru a-și ajuta aliatul american CIA, Felix Leiter (Jeffrey Wright), să găsească un om de știință (Valdo Obruchev) care a fost răpit de teroriști.

Dar nu va fi niciodată atât de simplu, nu-i așa? Rămâne de văzut în film.

Deși lansarea filmului a fost amânată din martie până în noiembrie din cauza pandemiei, regizorul Cary Joji Fukunaga a confirmat recent că nu a folosit timpul suplimentar pentru a modifica filmul, informează DigitalSpy.

“Din toate punctele de vedere, am terminat filmul. Terminasem mental filmul. Mental și emoțional.”

Premiera mondială fusese stabilită pentru 31 martie la Royal Albert Hall, dar aceasta a fost anulată din cauza focarului. Data inițială a premierei SUA a fost 10 aprilie.

No Time to Die, al 25-lea film James Bond, are o nouă dată de lansare pe 12 noiembrie în Marea Britanie și pe 20 noiembrie în SUA, dată la care va apărea și în cinematografele din România.

Toate filmele Bond anterioare sunt disponibile pe DVD sau Blu-ray.