Grătarul de 1 mai, un posibil dezastru pe timpul pandemiei: avertismentul ministrului Sănătății

Sărbătoarea de 1 mai este foarte importantă în mentalul colectiv al românilor. Din acest motiv, ne-am putea confrunta cu un nou scandal precum cel legat de noaptea de Înviere.

România se află în stare de urgență, până pe 15 mai. Asta înseamnă, printre multe altele, că nu ai voie să ieși din casă fără declarație pe propria răspundere. Printre motivele de deplasare pe care le poți trece pe acel document, cu siguranță, nu există posibilitatea ”grătar de 1 mai”. Chiar și așa, este foarte probabil ca pădurile și zonele verzi să fie pline de oameni care ignoră recomandările statului.

Această săptămână se va încheia cu weekendul de 1-3 mai. În anii trecuți, mulți făceau un efort supraomenesc și se duceau până la mare ca să vadă valurile pentru 24-48 de ore. În 2020, oamenii ar trebui să stea în casă, iar ministrul Sănătății este foarte îngrijorat că orice progres am văzut legat de numărul de cazuri se va reduce la zero din cauza unei obsesii a românilor pentru grătare. Tătaru a avertizat că ar putea fi afectat până și planul de relaxare a restricțiilor de după 15 mai.

După ce au respectat recomandările pentru Paști, românii simt nevoia unei relaxări, iar aceasta ar putea veni de 1 mai, când pericolul este departe de a fi trecut. „Suntem într-un moment în care este acea pantă lină, dar în schimb vin şi trei zile, 1, 2 şi 3 mai, după o perioadă în care lumea resimte nevoia unei relaxări, şi atunci trebuie gestionat foarte bine şi acest moment. Am fost în stare de urgenţă şi – până acum şi de sărbătorile pascale – populaţia, și îi mulţumesc pentru acest lucru, a respectat. Dar a fost şi o parte relativ mică a populaţiei care nu prea a respectat acest moment şi nerespectarea unei distanţări sociale, nerespectarea unei izolări voluntare la domiciliu, nesocotirea unei reguli din tot ce înseamnă situaţie de urgenţă poate duce la un focar în comunitate sau la exacerbarea unui focar pe care îl credeam în acel moment stins sau controlat”, a avertizat Nelu Tătaru.

„Un focar necontrolat se duce spre o transmitere comunitară extinsă, spre o reaşezare a ceea ce a însemnat evaluarea pe care ne-am făcut-o până în acest moment. Dacă am fost într-un anumit registru până acum, am fost pentru că şi noi, şi populaţia civilă am ştiut să respectăm nişte reguli”, a adăugat ministrul Sănătății.

Oficialul a atras atenția asupra faptului că ridicarea restricțiilor după 15 mai s-ar putea să nu fie pentru toată lumea, mai ales unde a fost înregistrat un focar. „Nu trebuie să gândim că acolo unde avem zonă de carantină, vom ridica aceste restricţii, nu, trebuie să gândim la început ridicarea acestor restricţii în interiorul unei comunităţi”, a concluzionat Nelu Tătaru.