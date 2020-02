Artistul care a păcălit Google Maps cu un cărucior cu 99 de telefoane

Acest artist îți arată că nu e neapărat bine să te iei mereu după aplicații precum Google Maps sau Waze atunci când conduci.

Simon Weckert este un artist german, iar cea mai nouă „operă de artă” a sa a fost un experiment menit să-ți arate că tehnologia nu este întotdeauna demnă 100% de încredere. Acesta a reușit să creeze ambuteiaje virtuale pe aplicația de hărți de la Google.

Pentru asta, Weckert a luat un cărucior pe care l-a umplut cu 99 de smartphone-uri care foloseau Google Maps. Apoi, a trimis o altă persoană pe străzile Berlinului, pentru a vedea dacă experimentul său dă rezultate.

Toate aceste telefoane au păcălit aplicația și au făcut-o să creadă că ar fi fost o aglomerare de utilizatori pe străzile respective. În videoclipul postat de artist pe canalul său de YouTube, îl poți vedea pe acesta plimbându-se pe jos pe străzile complet lipsite de mașini, dar pe care aplicația le arăta colorate în roșu, semn că acestea ar fi fost extrem de aglomerate la momentul respectiv. Mai mult, pentru că „responsabilul” se deplasa pe loc, aplicația le-a arătat utilizatorilor că traficul se mișca cu dificultate în zonele respective.

Aplicația de la Google folosește date generate de utilizatori pentru a oferi informații despre trafic. Aceasta analizează elemente precum viteza, locația, dar și alte date, pentru a oferi utilizatorilor situații live din trafic.

Google nu a dat încă o declarație pe subiect, însă, cel mai probabil, acest lucru este real. Cel puțin asta menționează într-o postare pe Twitter Torrey Hoffman, Senior Software Engineer pentru Google Maps.

I work for Google maps and I know quite a bit about how this works. I believe this is possible.

