Planul ambițios prin care Elon Musk luptă cu traficul e mai realizabil ca niciodată

Elon Musk vrea să lupte cu problema traficului în orașele mari, așa că are în desfășurare un plan care ar putea rezolva lucrurile.

Miliardarul este renumit pentru ideile sale ieșite din comun. Printre cele mai ciudate s-a numărat și proiectul prin care vrea să reușească construirea unui tunel comercial pe sub Las Vegas. Astfel, prin sistemul său de transport de mare viteză denumit Loop, Musk vrea ca tunelul să poată transporta pasagerii din mașini electrice cu viteze de până la aproximativ 250 de kilometri pe oră.

Partea interesată e că proiectul nu mai e doar la stadiul de idee, ci Boring Company a început deja lucrările. Compania lui Elon Musk a săpat deja aproape un kilometru de tunel pe sub Las Vegas. Aceasta este aproximativ jumătate din lungimea totală pe care o va avea tunelul final.

Boring Company speră ca tunelul să fie perfect funcțional până la următoare ediție CES, care va avea loc în ianuarie 2021.

Planul este unul ambițios. Boring Company spune că acest sistem de transport de mare viteză ar reduce timpul necesar pentru o călătorie pe jos de 15 minute la doar un minut. Compania va folosi pentru asta mașini Tesla. Unele sunt modificate în așa fel încât să țină 16 pasageri, atât în picioare, cât și așezați pe scaune. Totuși, Musk spune că pot fi folosite orice mașini autonome, nu doar cele de la Tesla.

Odată ce va fi gata, tunelul va arăta cam așa:

